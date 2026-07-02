Incendio en hospital del norte de Alemania deja 2 muertos, según reporte

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Bomberos y policías, en el lugar donde se declaró un incendio en un hospital en Ludwigslust, Alemania, el 2 de julio de 2026. (Jens Büttner/dpa via AP) AP

Los dos fallecidos eran pacientes del hospital de Ludwigslust, al noroeste de la capital, Berlín, indicó la agencia, que citó a una portavoz del distrito de Ludwigslust-Parchim. Los reportes iniciales señalaron que el incendio comenzó en la habitación de un enfermo, agregó.

Por el momento no estaba claro cuántas personas más resultaron heridas, pero dpa señaló que ninguno de los lesionados sufrió heridas graves.

Al parecer, el tejado del centro se incendió antes del amanecer y se evacuó a pacientes y personal, añadió el reporte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP