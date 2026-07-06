Incendio forestal impide a aficionados ver tramo del Tour de Francia en medio de ola de calor

Bomberos acuden a sofocar un incendio en Ille-sur-Têt, en el sur de Francia, el 6 de julio del 2026. (AP foto/Thibault Camus) AP

Tras un par de días en España, la carrera entró en Francia con una etapa hacia la localidad pirenaica de Les Angles, a unos 60 kilómetros (37 millas) de un incendio que ha quemado casi 1.821 hectáreas (4.500 acres) de terreno.

Los organizadores del Tour de Francia indicaron que el gran incendio forestal que actualmente afecta a los Pirineos Orientales requería una amplia movilización de recursos de extinción, fuerzas de seguridad y otros organismos gubernamentales.

“La máxima prioridad sigue siendo la protección de las personas, los bienes y las zonas naturales, así como lograr controlar el incendio”, declararon las autoridades.

Como resultado, los organizadores decidieron que, una vez que el pelotón llegue a Francia para los últimos 40 kilómetros (25 millas), la caravana publicitaria —una procesión de 10 kilómetros (6 millas) de vehículos de patrocinadores que precede a la carrera— no podría operar.

Solo se permitiría en el recorrido a los ciclistas y a los vehículos esenciales para la carrera, y se pidió a los espectadores que no se congregaran al borde de la carretera ni en la zona de meta.

La tercera etapa comenzó en la localidad española de Granollers, donde las temperaturas alcanzaron alrededor de 35 grados Celsius (95 Fahrenheit), informaron los organizadores de la carrera, citando a la Agencia Estatal de Meteorología.

Casi 700 bomberos combatían el incendio, que llevó a las autoridades a ordenar el domingo por la noche la evacuación de más de dos docenas de pueblos.

Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo, con temperaturas que aumentan al doble de la velocidad del promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

A nivel mundial, 2025 fue el tercer año más caluroso registrado, lo que trajo severas olas de calor en toda Europa.

Decenas de incendios forestales en Grecia

En Grecia, se habían declarado 96 incendios forestales en las últimas 48 horas, manifestó el lunes el portavoz del gobierno, Pavlos Marinakis. La gran mayoría se controló rápidamente antes de que pudiera propagarse, añadió.

Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia e intensidad del calor y la sequedad, especialmente en el sureste de Europa, lo que hace a la región más vulnerable a impactos de salud e incendios forestales.

El incendio más importante se declaró el domingo por la tarde en la zona de Mandra, al oeste de la capital, Atenas. Las autoridades desplegaron 29 aeronaves y más de 200 bomberos en una carrera por dominar las llamas antes del anochecer, cuando los aviones de extinción ya no pueden operar. Para el lunes, el incendio había remitido, aunque no se había extinguido por completo.

Varias partes del país figuraban el lunes con riesgo alto o muy alto de incendios forestales debido a los fuertes vientos. Un incendio forestal en la isla meridional de Creta motivó órdenes de evacuación para un pueblo cercano a la localidad de Ierapetra. El fuego, que avanzaba principalmente por terrenos agrícolas, estaba siendo avivado por fuertes vientos, informó el cuerpo de bomberos.

Ola de calor en España y Portugal

En la península ibérica, otro repunte de calor se extendió por España y Portugal, donde cientos de bomberos también trabajaban para contener incendios forestales.

La agencia meteorológica de España, AEMET, advirtió que una ola de calor que comenzó el domingo se prolongaría al menos hasta el jueves, con temperaturas elevadas tanto de día como de noche. En gran parte de España, incluida la capital, Madrid, se esperaba que las máximas diurnas oscilaran entre 37 C y 42 C (99 F y 108 F) el lunes y el martes.

También se pronosticaban noches incómodamente calurosas, con temperaturas que superarían con facilidad los 20 C (68 F), lo que los científicos denominan “noches tropicales”. Esto significa que las personas podrían no recuperarse adecuadamente del calor diurno durante las horas nocturnas.

En Portugal, las zonas del interior registraron un fuerte aumento de temperaturas el lunes, mientras que la costera Lisboa también soportó temperaturas que alcanzaron los 33 C (91 F). Se esperaba que las temperaturas bajaran más adelante en la semana.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales John Leicester en París y Elena Becatoros en Atenas

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP