Incendio en fábrica de autopartes en Corea del Sur deja al menos 55 heridos

Una densa columna de humo negro se eleva durante un incendio registrado en una fábrica de autopartes en Daejeon, Corea del Sur, el viernes 20 de marzo de 2026. (Kim So-yeon/Yonhap vía AP) AP

La Agencia Nacional de Bomberos informó que 24 personas resultaron gravemente heridas en un siniestro que probablemente fue provocado por una explosión. Hasta el momento, las autoridades no han señalado si alguno de los heridos se encuentra en estado crítico.

Nam Deuk-woo, jefe de bomberos del distrito de Daedeok de la ciudad, indicó que las autoridades buscaban al menos a otras 14 personas que se cree que estaban dentro de la instalación cuando se desató el incendio.

Videos y fotos del lugar mostraban una densa columna de humo negro saliendo del complejo y a algunos trabajadores saltando desde un edificio.

El incendio se reportó alrededor de la 1:18 de la tarde. Nam subrayó que por ahora se desconoce la causa del incendio, pero el fuego parecía haberse propagado con rapidez, y testigos informaron de una explosión.

Agregó que el incendio destruyó un edificio de la fábrica al que los bomberos no pudieron ingresar por temor a que se derrumbara. Los esfuerzos se centraron en evitar que el fuego se extendiera a una instalación contigua y en retirar sustancias químicas del lugar. La agencia indicó que la instalación contenía unos 200 kilogramos (440 libras) de sustancias químicas altamente reactivas.

Nam explicó que algunas personas resultaron heridas al saltar del edificio para escapar, y que otras sufrieron inhalación de humo. La policía rastreaba las señales de celulares de las 14 personas que aún no habían sido localizadas.

Se desplegó a más de 500 bomberos, policías y otros equipos de emergencia, junto con unos 120 vehículos, aeronaves de evacuación y equipos, incluido un vehículo no tripulado con cañón de agua y dos robots contra incendios utilizados en zonas de difícil acceso para los equipos.

El presidente Lee Jae Myung pidió la movilización total de personal y equipos para contener el incendio y apoyar las operaciones de rescate. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP