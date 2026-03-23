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Incendian 4 vehículos de un servicio judío de ambulancias en Londres

LONDRES (AP) — La policía británica investigaba un aparente ataque incendiario contra cuatro vehículos pertenecientes a un servicio de ambulancias judío en Londres la madrugada del lunes.

Cuatro ambulancias de Hatzola Northwest, una organización de voluntarios que brinda respuesta médica de emergencia, resultaron dañadas, según el cuerpo de bomberos de Londres.

Varios envases que había dentro de los vehículos explotaron, lo que provocó que se rompieran ventanas en un bloque de apartamentos contiguo, indicó en un comunicado, y añadió que no se han reportado heridos.

Los agentes acudieron a Golders Green, un barrio de Londres con una numerosa población judía, tras recibir reportes de un incendio. La policía señaló que el incidente está siendo tratado como un delito de odio antisemita.

Las autoridades informaron que la causa del incendio está bajo investigación.

FUENTE: AP

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