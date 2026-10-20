Importadora de alimentos de Nueva Jersey interpone demanda contra aranceles de EEUU a Canadá

Las banderas de Canadá y Estados Unidos, el 12 de septiembre de 2026, en Ottawa. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP, Archivo) AP

Gellert Global Group, una empresa familiar de tercera generación dedicada a la importación de queso canadiense, llevó su caso al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, una corte especializada en Nueva York.

Trump recurrió en agosto a la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 para ordenar aranceles sobre los productos canadienses, lo que desató una represalia dólar por dólar por parte de Ottawa y aumentó las tensiones en la relación entre las dos naciones vecinas. El mandatario estadounidense intensificó el conflicto el mes pasado al anunciar una prohibición total sobre casi 1.000 millones de dólares en productos canadienses, incluidas bebidas alcohólicas, productos lácteos y motocicletas.

La autoridad arancelaria del presidente en virtud de la Sección 338 nunca había sido utilizada en una disputa comercial, y mucho menos se había puesto a prueba en los tribunales.

“Ningún presidente debería tener el poder de sacar del estante una ley en desuso y utilizarla para implementar aranceles generalizados o prohibiciones de importación sin los límites requeridos por el Congreso”, afirmó Sara Albrecht, presidenta del Liberty Justice Center, un grupo de defensa que representa a la empresa y que a principios de este año impugnó con éxito los aranceles anteriores de Trump ante la Corte Suprema.

La Casa Blanca indicó que defenderá enérgicamente los aranceles sobre las importaciones canadienses y considera que la Sección 338 es adecuada para contrarrestar lo que el gobierno considera un caso de discriminación por parte de Canadá contra las exportaciones estadounidenses de productos lácteos, bebidas alcohólicas y automóviles.

Desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha tratado de construir un muro arancelario en torno a la economía de Estados Unidos. En un principio, el eje central de su política fue el uso de una ley de 1977 para declarar que los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos constituían una emergencia nacional que justificaba aranceles de dos dígitos sobre productos de casi todos los países. Pero la Corte Suprema anuló esos aranceles en febrero, y el gobierno de Trump se vio obligado a reembolsar miles de millones de dólares a los importadores.

Trump ha buscado desde entonces otra vía para gravar las importaciones. En julio, por ejemplo, implementó aranceles de entre el 10% y el 12,5% sobre productos de decenas de socios comerciales, argumentando que no habían hecho lo suficiente para frenar las importaciones producidas con trabajo forzado. Esos impuestos también están siendo impugnados en los tribunales.

Luego invocó la Sección 338 para sancionar a Canadá por presuntamente discriminar los productos lácteos, automóviles y bebidas alcohólicas estadounidenses.

Como la Sección 338 permaneció en los libros sin usarse durante décadas, el Congreso aprobó nuevas leyes comerciales. Algunas de ellas cedieron al presidente facultades arancelarias que la Constitución otorgaba en un principio al Congreso. Pero las nuevas leyes también limitaron la autoridad del mandatario a determinadas circunstancias —incluidas las relacionadas con amenazas a la seguridad nacional y crisis de divisas extranjeras— y exigían que el gobierno lleve a cabo investigaciones y cumpla otros requisitos procesales de antemano.

El Liberty Justice Center sostiene que la legislación comercial más reciente sustituyó la autoridad arancelaria del presidente en virtud de la Sección 338, volviéndola obsoleta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP