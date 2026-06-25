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Imai poncha a 10 y Astros vencen 2-1 a Tigres para ampliar racha a 3 triunfos

DETROIT (AP) — Tatsuya Imai ponchó a 10 en seis entradas sin permitir carreras y Taylor Trammell conectó un jonrón para liderar la noche del jueves a los Astros de Houston a una victoria por 2-1 sobre los Tigres de Detroit.

El lanzador de los Astros de Houston, Tatsuya Imai, lanza contra los Tigres de Detroit durante la primera entrada de un partido de béisbol, el jueves 25 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Duane Burleson)
El lanzador de los Astros de Houston, Tatsuya Imai, lanza contra los Tigres de Detroit durante la primera entrada de un partido de béisbol, el jueves 25 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Duane Burleson) AP

Imai (5-3) permitió dos hits y una base por bolas, y lanzó 63 de sus 96 pitcheos en la zona de strike en el primer juego de la serie de cuatro. AJ Blubaugh ponchó a tres en dos entradas, y el dominicano Enyel De Los Santos permitió el 19.º jonrón de Dillon Dingler en la novena antes de apuntarse su quinto salvamento.

El abridor de Detroit, Troy Melton, llevó un juego perfecto hasta la sexta entrada antes de que Trammell, con un out, conectara un lanzamiento 0-1 a 422 pies hacia el jardín derecho para su segundo jonrón y una ventaja de 1-0.

El dominicano Jeremy Peña pegó un sencillo abriendo la novena contra Kenley Jansen y luego se robó la segunda base. Peña avanzó a tercera con un rodado del cubano Yordan Alvarez y anotó con un elevado de sacrificio del mexicano Isaac Paredes para una carrera de seguro para Houston.

Melton (4-1) permitió una carrera con dos hits y ponchó a seis en seis entradas por los Tigres, que han perdido tres seguidos. ___

FUENTE: AP

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