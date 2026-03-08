americateve

Imágenes muestran a mujeres conmemorando el Día Internacional de la Mujer

Mujeres de todo el mundo conmemoraron el Día Internacional de la Mujer el domingo al participar en marchas y protestas que subrayaron los esfuerzos por combatir la discriminación y acelerar el impulso hacia la paridad de género.

Mujeres lanzan consignas durante una protesta por el Día Internacional de la Mujer en Estambul, Turquía, el domingo 8 de marzo de 2026. (Foto AP/Khalil Hamra)
Mujeres lanzan consignas durante una protesta por el Día Internacional de la Mujer en Estambul, Turquía, el domingo 8 de marzo de 2026. (Foto AP/Khalil Hamra) AP

Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de la AP.

FUENTE: AP

Termoeléctrica Guiteras entra en fase final de reparación y podría generar electricidad esta noche en Cuba

🚨 TEHERÁN BAJO FUEGO: Israel lanza ataques a gran escala mientras la ciudad queda envuelta en llamas

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

Trump afirma que Cuba está en sus últimos momentos y promete que la isla tendrá una gran vida nueva

