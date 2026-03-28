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Ilia Malinin se recupera de pesadilla olímpica con tercer título mundial seguido

PRAGA (AP) — Ilia Malinin vuelve a estar en lo más alto del podio.

El estadounidense Ilia Malinin saluda a los espectadores con la medalla de oro tras ganar el programa libre masculino del Campeonato del Mundo de Patinaje en Praga, República Checa el sábado 28 de marzo del 2026. (AP Foto/Petr David Josek)
El estadounidense Ilia Malinin saluda a los espectadores con la medalla de oro tras ganar el programa libre masculino del Campeonato del Mundo de Patinaje en Praga, República Checa el sábado 28 de marzo del 2026. (AP Foto/Petr David Josek) AP

Seis semanas después de que quedó fuera del podio olímpico tras un desastroso patinaje, el “dios de los cuádruples” encadenó un enorme salto tras otro, y un salto mortal hacia atrás extra, para retener su título mundial por tercer año consecutivo.

Malinin gritó y lanzó puñetazos al aire, aliviado, tras completar un programa que mostró que había logrado su deseo de “pasar página” de los Juegos Olímpicos después de días atormentado por sus errores.

“Fue realmente desafiante, realmente duro, pero con ustedes pude salir adelante”, dijo y elogió el apoyo del público. “Su objetivo, añadió, había sido simplemente superar el programa libre “de una pieza”.

Patinando en último lugar tras liderar el programa corto, tal como hizo en Milán, Malinin aterrizó cinco cuádruples de alta puntuación, pero no su pionero axel cuádruple, un salto que no intentó en los Juegos Olímpicos.

Malinin obtuvo 218,11 en el programa libre para un total de 329,40, muy por delante del medallista de plata Yuma Kagiyama, de Japón, con 306,67. Otro patinador japonés, Shun Sato, fue tercero con 288,54.

Kagiyama superó su mejor marca personal en el programa libre, pero aun así tuvo que conformarse con la cuarta plata mundial de una carrera que incluye cuatro platas olímpicas y cinco medallas mundiales en total, pero ningún oro en ninguno de los dos eventos. Aun así, abrazó a Malinin después de su actuación y ambos saltaron juntos para celebrar.

En una exhibición de patinaje de máximo nivel, no hubo lugar en el podio para el francés Adam Siao Him Fa, que estaba en el segundo puesto tras el programa corto, pero cayó al quinto puesto de la general después de una caída. El estonio Aleksandr Selevko también se cayó y bajó del tercero al sexto.

Malinin no tuvo revancha con Mikhail Shaidorov, el patinador de Kazajistán que ganó el oro olímpico, porque este optó por no volver a competir esta temporada.

Eso es relativamente común en el patinaje artístico para los ganadores del oro, que afrontan una avalancha de oportunidades mediáticas y comerciales tras una exigente preparación olímpica de cuatro años.

Malinin se convierte en el primer patinador en ganar tres títulos mundiales masculinos consecutivos desde su compatriota Nathan Chen, quien lo logró en 2018, 2019 y 2021 después de que el evento de 2020 se cancelara debido a la pandemia de COVID-19.

La última competencia de los campeonatos es la danza libre del evento de danza sobre hielo, más tarde el sábado. La francesa Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron lideran tras la danza rítmica del viernes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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