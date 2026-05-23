Iglesia católica pide perdón a campesinos de Perú por "despojo de tierras" a manos del Sodalicio

“Estamos aquí para pedirles perdón en nombre de la Iglesia. Hemos llegado tarde; tendríamos que haber llegado hace 20 años y lo sentimos de verdad”, declaró ante un templo lleno monseñor Jordi Bertomeu, comisario apostólico para el proceso de disolución del Sodalicio, que se ejecutó el año pasado.

La ceremonia se realizó ante el pueblo indígena de Tallán, en la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, en la región de Piura, en el norte del país.

El Sodalicio de Vida Cristiana fue una agrupación presente en escuelas, iglesias y centros de retiro, integrada por seglares, clérigos y un obispo peruano. Fue investigada por supuestos abusos sexuales y manejos financieros irregulares. El Vaticano dispuso su disolución en abril de 2025.

En 2014, empresas vinculadas al Sodalicio iniciaron acciones jurídicas para solicitar el desalojo de miles de hectáreas en Catacaos, luego de varios traspasos de propiedad que no son reconocidos por los campesinos. La justicia peruana aún no ha resuelto los procesos de recuperación de tierras.

Además, decenas de campesinos fueron procesados judicialmente por supuesta “usurpación”, mientras que otros dos dirigentes comuneros —quienes fueron recordados el sábado en la ceremonia— murieron baleados durante disturbios en acciones de desalojo.

“Discúlpenos, ofrézcannos su perdón, porque también nosotros lo necesitamos”, prosiguió el enviado del Vaticano, que consideró que Catacaos es una comunidad “con miedo y rota”.

Bertomeu recordó el mensaje que el papa Francisco envío el 14 de abril de 2024 a los comuneros, diciéndoles: “Luchen por sus tierras, estoy con ustedes”.

Se trata de un “gesto histórico” en el que la Iglesia “le toma la delantera al Estado, que ha desprotegido a las comunidades rurales”, declaró a The Associated Press Tania Pariona, secretaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Perú.

La activista aseguró que existe una deuda de la justicia, por lo que seguirá acompañando los procesos legales de comuneros acusados “injustamente” por 21 delitos penales, entre ellos terrorismo, tráfico de tierras y otros, pese a que fue a ellos a quienes se les habían “arrebatado sus tierras”.

La ceremonia religiosa se realizó meses después de que la Conferencia Episcopal de Perú anunció una posible visita del papa León XIV al país sudamericano a finales de año, aunque aún no se ha confirmado una fecha.

“Si Dios quiere muy pronto lo tendremos por estas tierras”, expresó Bartomeu durante la ceremonia de “reparación simbólica”. Agregó que el país lo acogerá con alegría, “un Perú que necesita sanación y verdad”.

FUENTE: AP