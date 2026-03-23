americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Iga Swiatek se separa de su entrenador tras derrota en el Abierto de Miami

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Iga Swiatek informó el lunes que se separó de su entrenador Wim Fissette tras su sorprendente eliminación en primera ronda del Abierto de Miami.

Iga Swiatek devuelve ante Elina Svitolina en los cuartos de final del Abierto de Indian Wells, el jueves 12 de marzo de 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

En una publicación en Instagram, la número 3 del mundo anunció su ruptura con Wim Fissette, con quien trabajaba desde 2024 y con quien conquistó el año pasado su primer título de Wimbledon.

La polaca de 24 años señaló que había “decidido tomar un camino diferente”.

“Estoy agradecida por su apoyo, experiencia y por todo lo que logramos juntos, incluido uno de mis mayores sueños en el deporte”, dijo la dueña de seis títulos de Grand Slam.

Sucumbió en tres sets ante su compatriota Magda Linette, 50 del ranking, en Miami la semana pasada. La derrota puso fin a su racha de 73 victorias consecutivas en debuts de torneo en el circuito.

“Miami fue un desafío para mí. Siento decepción, amargura y responsabilidad por mi rendimiento en la cancha, por supuesto”, indicó.

Swiatek aclaró que el resto de su equipo se mantendría sin cambios.

“Sé que hay muchas preguntas, pero les haré saber qué viene después en el momento adecuado. Me estoy tomando una pausa para cuidarme, procesar esta experiencia y prepararme para un nuevo capítulo”, detalló.

Fissette ha trabajado con una larga lista de jugadoras de élite que incluye a Naomi Osaka, Kim Clijsters y Victoria Azarenka.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras conversaciones productivas

Cuba restablece electricidad en La Habana, pero apagones continúan por déficit energético

Muere Jorge Gómez, fundador del Grupo Moncada, símbolo musical ligado al régimen cubano

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Cuba afirma que su ejército se prepara ante posible acción militar de EEUU y eleva la tensión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter