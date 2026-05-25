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Iga Swiatek gana, pero no da nada por sentado en Roland Garros tras dura temporada en arcilla

PARÍS (AP) — La diferencia era enorme sobre el papel y así terminó siendo también en la cancha.

La polaca Iga Swiatek celebra su victoria en la primera ronda del Abierto de Francia ante la australiana Emerson Jones el lunes 25 de mayo del 2026. (AP Foto/Thibault Camus)
La polaca Iga Swiatek celebra su victoria en la primera ronda del Abierto de Francia ante la australiana Emerson Jones el lunes 25 de mayo del 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

La cuatro veces campeona Iga Swiatek necesitó exactamente de una hora para eliminar el lunes por 6-1, 6-2 a la debutante del Abierto de Francia Emerson Jones (136) en la primera ronda, ante una pista Philippe-Chatrier mayormente vacía en otro día sofocante en París.

El único problema real para la tercera del ranking mundial llegó cuando necesitó a un fisioterapeuta para volver a vendarle el dedo medio de la mano derecha con la que juega, por una aparente ampolla, después del primer set.

“Estoy muy feliz de jugar en esta pista”, expresó Swiatek. “Los primeros partidos también son siempre para acostumbrarse a las condiciones tácticamente y al tipo de pelota”.

Swiatek no ha ganado ningún título sobre arcilla esta temporada y recientemente hizo un cambio de entrenador. Contrató a Francisco Roig, quien anteriormente trabajó con Rafael Nadal, que ganó Roland Garros un récord de 14 veces.

“Nada llega fácil”, dijo Swiatek. “Con más títulos es incluso un poco más difícil porque todos esperan que siempre estés lista y juegues perfecto. Así que necesitas mantenerte humilde y no dar nada por sentado y abrirte camino desde el comienzo del torneo”.

Mejoró a 28-1 en partidos de primera ronda en torneos de Grand Slam.

Con la temperatura prevista para subir a 32 grados Celsius, Swiatek hizo bien en despachar rápidamente a su rival australiana de 17 años, quien recibió una invitación de los organizadores de Roland Garros.

También avanzó Jasmine Paolini, quien perdió la final de 2024 ante Swiatek. La italiana venció por 7-5, 6-3 a Dayana Yastremska.

En la rama masculina, el octavo preclasificado Alex De Minaur derrotó a Toby Samuel 6-4, 6-4, 6-2.

Más tarde, el campeón de 2015 Stan Wawrinka y Gael Monfils entran en acción en su último Abierto de Francia antes de que ambos jugadores se retiren al final del año.

Wawrinka, de 41 años, enfrenta al jugador procedente de la fase previa Jesper de Jong, quien ocupó el lugar de Arthur Fils después de que el principal tenista francés se retirara por un problema en la cadera.

Monfils juega contra su compatriota Hugo Gaston en la sesión nocturna.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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