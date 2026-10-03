Identifican al copiloto en el ataque a FlyDubai y otras noticias en Oriente Medio

El copiloto sospechoso de apuñalar al capitán de un vuelo de FlyDubai que se dirigía a Israel, antes de que pasajeros y otros detuvieran el ataque, es un ciudadano omaní llamado Hamam al-Hammami, informaron tres personas con conocimiento de la situación, entre ellas un diplomático del golfo Përsico y otro occidental.

Todos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa. El diplomático del golfo señaló que hay investigaciones en curso para determinar si actuó como un “lobo solitario o si tiene alguna conexión con grupos extremistas”.

El copiloto, quien según funcionarios estuvo a punto de estrellar el avión que cayó en picado con 182 personas a bordo, había sido inhabilitado para volar por Omán debido a la sospecha de que podría haber adoptado ideas extremistas, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Ataques nocturnos israelíes mataron a cinco personas en Gaza, incluyendo una madre y su hija, según el hospital Shifa, a donde fueron trasladadas las víctimas.

En el lugar del ataque, que abrió un enorme boquete en la planta baja de un edificio de varios pisos, se produjo un incendio. Había varias personas desaparecidas bajo los escombros, reportó el hospital.

El ejército de Israel no comentó el incidente y dijo que estaba verificando la información.

Los ataques israelíes han matado al menos a 1.439 palestinos en Gaza desde que se alcanzó un alto el fuego con el grupo insurgente Hamás hace casi un año, de acuerdo con el Ministerio de Salud del territorio. Sus cifras son consideradas, por lo general, fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. El conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes.

Israel sostiene que ataca a Hamás y a otros insurgentes que representan una amenaza y que actúa en respuesta a incumplimientos del alto el fuego, incluyendo ataques ocasionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP