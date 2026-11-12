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ICE reporta récord deportaciones desde regreso de Trump a la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos informó que arrestó y deportó a más personas durante un reciente periodo de 12 meses que en cualquier otro momento de sus 23 años de historia.

El ICE indicó que deportó a 483.200 personas en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, un 9% más que su anterior máximo de 442.640 en el mismo periodo un año antes y un 78% más que las 271.480 de 2024, el último año de la presidencia de Joe Biden.

El organismo arrestó a 474.850 personas en el periodo más reciente de 12 meses, aproximadamente el doble de los 239.890 arrestos de un año antes y más de cuatro veces los 113.430 arrestos de 2024.

El ICE no había publicado cifras tan precisas desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, incluido 2025.

Las cifras de un comunicado de prensa no desglosan cuántas personas tenían antecedentes penales, como han informado administraciones anteriores.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump, el ICE ha sido liberado para perseguir y expulsar a extranjeros ilegales, de modo que podamos salvar vidas estadounidenses”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

La agencia señaló que realizó más de 48.000 arrestos en septiembre, con lo que puso fin a una racha de dos meses de máximos históricos que alcanzó 50.925 en agosto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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