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Hyo Joo Kim lidera la Founders Cup por 5 golpes tras la 3ra ronda

MENLO PARK, California, EE.UU. (AP) — Hyo Joo Kim jugó los primeros seis hoyos con 6 bajo par antes de estancarse el sábado en el arbolado Sharon Heights, lo que la dejó con una ventaja de cinco golpes sobre Nelly Korda con una ronda por disputar en la Fortinet Founders Cup.

La neozelandesa Lydia Ko golpea desde la calle (fairway) del hoyo 11 durante la primera ronda del torneo de golf de la LPGA, el Fortinet Founders Cup, el jueves 19 de marzo de 2026, en Menlo Park, California. (Foto AP/Jeff Chiu)
La neozelandesa Lydia Ko golpea desde la calle (fairway) del hoyo 11 durante la primera ronda del torneo de golf de la LPGA, el Fortinet Founders Cup, el jueves 19 de marzo de 2026, en Menlo Park, California. (Foto AP/Jeff Chiu) AP

Kim, la jugadora surcoreana de 30 años, octava del mundo, firmó una tarjeta de 66 golpes, 6 bajo par, para colocarse con 17 bajo par y tarjeta de 199. Ganó el torneo en 2015 en Phoenix para conseguir el segundo de sus siete títulos del LPGA Tour.

Con cuatro golpes de ventaja al comenzar el día, encadenó cuatro birdies y un águila en el par 5 del hoyo 5 en el arranque, racha que terminó con un bogey en el par 5 del hoyo 7.

Kim inició los últimos nueve hoyos con birdie-bogey-bogey-birdie, y luego hizo birdie en el par 4 del 16 para volver a 17 bajo par. Cerró con par en el 18.

Korda hizo birdie en el 16 y el 18 para terminar con 66 golpes sin bogeys. Se saltó la gira asiática después de ganar el torneo inaugural de la temporada en Florida.

Ruixin Liu, de China, y Gaby López, de México, están empatadas con 11 bajo par. Liu hizo águila en el 5 en una ronda de 66. López entregó un 68 jugando en el mismo grupo que Kim.

La número uno del mundo, Jeeno Thitikul (69), firma 9 bajo par junto a Erika Hara (67), Karis Davidson (69) y Hye-Jin Choi (69).

El torneo comenzó como un homenaje a las 13 fundadoras de la LPGA. Se inició en Arizona en 2011 y el año pasado fue el segundo evento de la temporada y se disputó en Florida. Ha atraído a ocho de las 10 mejores jugadoras del ranking mundial y da inicio a una racha de cuatro torneos en el Oeste antes del primer major del año.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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