Hutíes atacan sitios petroleros saudíes; 2 muertos en Gaza y otras noticias de Oriente Medio

Vista de una zona cerca del asentamiento israelí de Maale Adumim en Cisjordania, el 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ohad Zwigenberg) AP

Mientras tanto, el gobierno británico anunció que prohibirá los bienes procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania. Israel respondió al señalar que cerrará el consulado británico en Jerusalén.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio.

Una oleada de ataques hutíes provocó incendios en varias instalaciones petroleras y de servicios públicos en el sur de Arabia Saudí, y dejó al menos 73 heridos, informaron funcionarios.

Los ataques, ocurridos a primera hora del martes, marcaron una importante escalada en el conflicto reanudado entre un aliado clave de Estados Unidos y los rebeldes respaldados por Irán en Yemen. Se producen tras semanas de choques cada vez más intensos entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Riad, lo que hizo añicos una tregua de cuatro años en la guerra civil del país.

El repunte añade más inestabilidad a una región marcada por casi tres años de guerras, lo que despierta nuevas preocupaciones para la economía mundial. También amenaza con restringir el transporte marítimo en el estrecho de Bab al-Mandeb, una ruta crucial para el petróleo y el comercio global que ha ayudado a amortiguar el golpe mientras Irán estrangula el tráfico por el estrecho de Ormuz.

Los ataques alcanzaron “instalaciones civiles y económicas” en las ciudades saudíes de Abha, Jazan, Najran y Khamis Mushait, indicó el mayor general Turki al-Malki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate en Yemen. Al-Malki señaló que entre los heridos había mujeres y niños.

Reino Unido anuncia sanciones contra asentamientos israelíes

Reino Unido anunció que prohibirá el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania, al afirmar que un programa de expansión allí está poniendo en peligro los esfuerzos para establecer un Estado palestino.

El secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, afirmó que “terroristas colonos” están llevando a cabo una “limpieza étnica” de palestinos. Añadió que Reino Unido prohibirá las importaciones de todos los bienes procedentes de los asentamientos, así como algunos servicios.

Miliband dijo que Francia y Canadá se sumarán a la prohibición.

En respuesta, Israel cerrará el consulado británico en Jerusalén, declaró el martes el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar. Indicó que Israel también expulsará a representantes británicos de un centro militar conjunto que supervisa el alto el fuego en Gaza y pondrá fin al entrenamiento británico de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Cisjordania.

El gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha liderado un aumento de la construcción de asentamientos en Cisjordania, territorio que Israel ocupó en la guerra de Oriente Medio de 1967 y que podría constituir la parte principal de un futuro Estado palestino.

La comunidad internacional considera los asentamientos ilegales o ilegítimos, y los palestinos sostienen que son el principal obstáculo para una paz duradera. Pero el gobierno de Netanyahu considera Cisjordania como la patria bíblica e histórica del pueblo judío y se opone a la creación de un Estado palestino.

Un niño entre 2 personas muertas por disparos en Gaza

Un niño de 10 años figura entre al menos dos personas que murieron el martes por disparos de tropas israelíes en Gaza, según funcionarios hospitalarios.

El menor murió después de que las fuerzas abrieran fuego cerca de tiendas de campaña que albergaban a palestinos desplazados al este de Jan Yunis, de acuerdo con el Hospital Nasser. El centro indicó que el fuego israelí también mató a un hombre de 69 años al sur de Jan Yunis.

Funcionarios del hospital señalaron que ambas víctimas murieron del lado palestino de la “línea amarilla” que separa las zonas de Gaza ocupadas por el ejército israelí. Los palestinos cerca de la línea divisoria han enfrentado un peligro mayor por el fuego israelí.

Por separado, un ataque israelí en el campamento de refugiados de Nuseirat hirió a 10 personas, informó el Hospital Al-Awda.

Residentes en varias zonas dijeron que recibieron advertencias de evacuación, seguidas de ataques en Jan Yunis, el campamento de refugiados de Bureij y la Ciudad de Gaza.

El ejército israelí no comentó sobre los ataques.

EEUU impone más sanciones a la aviación de Irán

El gobierno del presidente Donald Trump impuso el martes sanciones adicionales a la industria de la aviación de Irán, dirigidas contra tres docenas de aerolíneas comerciales y privadas y proveedores extranjeros de servicios de carga, en un nuevo impulso para aislar a Teherán de sus socios comerciales.

Las nuevas penalizaciones forman parte de la campaña de la Casa Blanca “Operación Paria Económico”, destinada a cortar las líneas de financiación del gobierno iraní. Se centran en los aspectos restantes de la industria aeronáutica de Teherán, que Washington ha sancionado duramente durante años.

Estados Unidos acusó a 36 entidades semana de respaldar los esfuerzos de Irán por utilizar su sector de aviación para trasladar armas, personal y carga ilícita.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP