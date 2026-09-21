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Huracán Polo está tomando fuerza rápidamente y se espera que impacte México

MIAMI (AP) — El huracán Polo se intensificará rápidamente en el océano Pacífico y se convertirá en un huracán mayor más adelante esta semana, advirtieron meteorólogos.

Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra la tormenta tropical Polo, el lunes 21 de septiembre de 2026. (NOAA vía AP)
Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra la tormenta tropical Polo, el lunes 21 de septiembre de 2026. (NOAA vía AP) AP
Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra la tormenta tropical Polo, el lunes 21 de septiembre de 2026. (NOAA vía AP)
Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra la tormenta tropical Polo, el lunes 21 de septiembre de 2026. (NOAA vía AP) AP

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, indicó que Polo podría causar lluvias intensas, fuerte oleaje y vientos con fuerza de tormenta tropical a partes de México desde la noche del martes hasta primeras horas del miércoles.

Polo se desplazaba hacia el este el lunes. Pero los meteorólogos señalaron en un aviso que, hacia la noche del martes, dará un “giro brusco” hacia el oeste-noroeste o noroeste. Se esperaba que el huracán avanzara a lo largo de la costa del oeste de México, pero que permaneciera mar adentro.

El centro de Polo se ubicaba a unos 435 kilómetros (270 millas) al sur-sureste de Manzanillo, México, y a 306 kilómetros (190 millas) al sur-suroeste de Zihuatanejo, México. Los vientos máximos sostenidos eran de 129 km/h (80 mph).

El pronóstico preveía de 10 a 20 centímetros (4 a 8 pulgadas) de lluvia, con acumulados aislados cercanos a 30 centímetros (12 pulgadas), en zonas costeras de los estados mexicanos de Guerrero y Michoacán hasta el jueves. Eran posibles inundaciones y deslaves.

Más al oeste en el océano Pacífico, la tormenta tropical Odalys estaba lejos de tierra, pero se esperaba que se convirtiera en huracán a mediados de semana.

Odalys registraba el lunes vientos máximos sostenidos de 72 km/h (45 mph). Se encontraba a poco más de 2.253 kilómetros (1.400 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península mexicana de Baja California. Se movía hacia el noroeste a 19 km/h (12 mph).

En el océano Atlántico, la tormenta tropical Fay se debilitaba. Los vientos máximos bajaron a 80 km/h (50 mph) y Fay estaba a 692 kilómetros (430 millas) al suroeste de las Azores.

Aún no se han formado huracanes en el Atlántico en 2026, y este año ha establecido un récord por el periodo más largo en que una temporada ha comenzado sin un huracán. Los efectos de El Niño de este año aplastan las tormentas antes que despeguen.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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