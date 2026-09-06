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Huracán Marie provoca enormes olas y corrientes peligrosas en playas del sur de California

A pesar de que se desplaza lejos de las costas del Pacífico, el huracán Marie provocó inundaciones y condiciones peligrosas en algunas playas del sur de California durante el fin de semana, con fuertes corrientes y enormes olas que representaban una amenaza para nadadores y surfistas.

En esta imagen difundida por Steve Hague se ve a un surfista el sábado 5 de septiembre de 2026, en Newport Beach, California. (Steve Hague via AP)
En esta imagen difundida por Steve Hague se ve a un surfista el sábado 5 de septiembre de 2026, en Newport Beach, California. (Steve Hague via AP) AP

Rose Schoenfeld, del Servicio Meteorológico Nacional, indicó el domingo que Marie generaba condiciones “potencialmente letales” a medida que avanza a cientos de kilómetros de la costa de California. Algunas playas orientadas hacia el sur han registrado olas de hasta 3 metros (10 pies) de altura, precisó.

“Estamos recibiendo reportes de los salvavidas de que las condiciones del oleaje son muy peligrosas, específicamente las corrientes de resaca”, manifestó Schoenfeld.

El huracán Marie no tocará tierra y se tiene previsto que se debilite a tormenta tropical hacia última hora del domingo, aunque de todas maneras llevará lluvia a partes del condado de Los Ángeles antes de disiparse.

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población que se limite a nadar cerca de estaciones de salvavidas y mantenerse lejos de las rocas.

La autoridad de salud de la ciudad de Long Beach emitió el domingo un aviso en el que advirtió a la población que no nade en ninguna de las playas o bahías de la ciudad durante los próximos tres días. Señaló que se esperan lluvias significativas a partir del sábado, las cuales podrían producir escorrentía de desagües pluviales y ríos, y generar condiciones insalubres para los bañistas.

Seal Beach, una ciudad costera del condado de Orange, anunció el domingo el cierre de dos estacionamientos frente a la playa hasta la mañana del miércoles “para proteger la vida y la propiedad durante las condiciones previstas de oleaje elevado e inundaciones costeras”. El muelle municipal de Seal Beach permaneció abierto.

Adam Yacenda, jefe del batallón de salvavidas del departamento de bomberos en Newport Beach, a unos 64 kilómetros (40 millas) al sur del centro de Los Ángeles, informó que los salvavidas de la playa realizaron 177 rescates el sábado.

Aunque la playa ha registrado olas mucho más altas este verano que en años anteriores, la cifra de rescates diarios sigue siendo significativa, comentó.

“Cada vez que te acercas a más de 100, es un día ajetreado”, afirmó.

Yacenda sostuvo que sólo los expertos deben aventurarse en las olas de la zona. Fuertes corrientes se desplazan a lo largo de la línea de costa y mar adentro, con “corrientes de resaca muy fuertes”, explicó.

“Tenemos bandera roja de un extremo al otro de nuestra playa”, puntualizó.

La tormenta trajo la posibilidad de inundaciones a lo largo de playas, ciclovías, caminos y algunos vecindarios de baja altitud.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió el domingo que se tiene previsto que las condiciones peligrosas en las playas duren un par de días más.

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Mayes-Osterman informó desde Chicago. El periodista de The Associated Press Ryan J. Foley contribuyó con este despacho. ___ Mayes-Osterman es integrante del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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