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Hungría vence a Japón y se medirá con Estados Unidos en cuartos del Mundial FIBA femenino

BERLÍN (AP) — Reka Lelik anotó 23 puntos y Hungría venció a Japón 84-63 en la Copa Mundial FIBA femenina el martes, para preparar un duelo de cuartos de final contra Estados Unidos.

Las jugadoras de HUngría celebran al vencer a Japón para clasificar a los cuartos de final del Mundial de baloncesto femenino el martes 8 de septiembre del 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)
Las jugadoras de HUngría celebran al vencer a Japón para clasificar a los cuartos de final del Mundial de baloncesto femenino el martes 8 de septiembre del 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

Virág Takács-Kiss sumó 17 unidades para Hungría, que se medirá el jueves al campeón defensor por cuarta vez consecutiva en el turno tardío de los cuartos de final.

El partido quedó opacado por una lesión grave de la escolta japonesa Saki Hayashi, quien salió de la cancha con lo que parecía ser una fractura en el brazo derecho tras una caída aparatosa poco antes del descanso.

Anfitriones en acción más tarde

El anfitrión Alemania enfrenta más tarde a Corea del Sur por un lugar en los cuartos de final contra Bélgica.

El equipo local, impulsado por el fuerte apoyo en la Arena de Berlín, ha mejorado gradualmente desde que perdió su primer partido de grupo por 30 puntos ante España. Alemania se recuperó con una victoria 74-58 sobre Japón y luego consiguió un cómodo triunfo 83-58 sobre Mali.

Frieda Bühner, de Alemania, anotó 21 tantos contra Mali después de sus 19 en la victoria anterior, y se esperaba que protagonizara un duelo con la principal jugadora de Corea, Park Ji-hyun.

Todos los cuartos de final están programados para el jueves. España y Francia esperan a los ganadores de los playoffs del miércoles entre Italia-Australia y China-Puerto Rico, respectivamente.

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