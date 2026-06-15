Hong Kong abre consultas sobre su primer plan quinquenal, hecho a imagen del de China continental

Un hombre reparte a periodistas documentos de consulta pública para el primer plan quinquenal de Hong Kong, en la sede del gobierno en Hong Kong, el lunes 15 de junio de 2026. (AP Foto/Kanis Leung) AP

La secretaria de Asuntos Constitucionales y de China Continental, Janice Tse, dijo en una conferencia de prensa que la China continental puso en marcha este año su 15º plan quinquenal para el periodo de 2026 a 2030. Hong Kong se ha enorgullecido durante mucho tiempo de una intervención mínima del gobierno en la economía, incluso mientras hace referencia a la visión de Beijing para la ciudad.

El plan maestro de la ciudad ayudará a Hong Kong a sincronizarse con el plan nacional de desarrollo y a seguirlo, al tiempo que mantiene una economía de libre mercado, indicó Tse.

“Al alinearse con el 15º plan quinquenal nacional no se reemplaza el libre mercado”, afirmó. “Más bien, encauza una visión clara y una planificación estratégica mediante políticas importantes, y eso permite que el mercado se desarrolle de manera más estable y clara”.

La consulta pública durará dos meses. Los residentes pueden presentar opiniones sobre el plan a través de un sitio web, correo electrónico o cartas. El gobierno también realizará actividades para escuchar opiniones de residentes, políticos e industrias. Las autoridades buscan anunciar un plan final en el tercer trimestre.

En el marco del plan, Hong Kong reforzará su posición como centro internacional financiero, marítimo y comercial, señaló Tse.

Funcionarios de Hong Kong han propuesto acelerar el desarrollo de la Metrópolis del Norte, un proyecto en curso que contempla construir un nuevo polo de tecnologías de la información y una ciudad universitaria cerca del centro tecnológico chino de Shenzhen, justo al otro lado de la frontera.

También esperan profundizar el desarrollo del Área de la Gran Bahía, que es el plan de Beijing para formar un centro empresarial y económico integrado que incluya a Hong Kong, Macao y otras nueve ciudades de la China continental.

El jefe de gobierno de Hong Kong, John Lee, dijo el 9 de junio que el plan quinquenal integraría mejor un “gobierno capaz” con “un mercado eficiente”, mientras el gobierno desempeña un papel rector para estimular la competitividad del mercado.

El plan también ayudará a los residentes a comprender sus oportunidades de desarrollo personal y facilitará la planificación empresarial, agregó Lee.

Se esperaba que un funcionario de Beijing encargado de los asuntos de Hong Kong y Macao llegara a la ciudad el martes para un viaje de dos días con el fin de estudiar la alineación del centro financiero con el plan nacional para 2026 a 2030 y la promoción del desarrollo de la Metrópolis del Norte.

John Burns, profesor de política y administración pública de la Universidad de Hong Kong, sostuvo que la ciudad anteriormente se había perjudicado al carecer de planificación estratégica. Pero la consulta pública en Hong Kong está desacreditada desde hace tiempo porque las autoridades no se comprometen a cambiar de rumbo después de recibir las opiniones del público.

“Esto es el gobierno vendiéndole a la comunidad su idea de un plan quinquenal local que encaja con las prioridades del gobierno central”, afirmó, y añadió que el documento de consulta en su mayor parte carece de metas y plazos específicos.

Desde su regreso al dominio chino en 1997, la excolonia británica ha quedado más estrechamente vinculada a la China continental mediante lazos económicos y culturales, así como por puestos de control fronterizo e infraestructura de transporte.

Aunque Hong Kong tiene su propio gobierno, legislatura y sistema legal bajo el principio de gobierno de Beijing de “un país, dos sistemas”, la influencia de China sobre la ciudad ha aumentado.

Tras las protestas antigubernamentales de 2019, Beijing impuso una ley de seguridad nacional que, según el gobierno de Hong Kong, es necesaria para la estabilidad, pero que prácticamente ha silenciado toda disidencia. Muchos activistas destacados fueron encarcelados en virtud de la ley. La legislatura de la ciudad está llena de leales a Beijing tras una reforma electoral.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP