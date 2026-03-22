americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Honduras plantea a Kristi Noem sus necesidades para combatir el narcotráfico y la migración

TEGUCIGALPA (AP) — La enviada especial de la iniciativa estadounidense Escudo de las Américas, Kristi Noem, se reunió el domingo con el mandatario hondureño Nasry Asfura para tratar cuestiones relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado y la migración.

El presidente estadounidense Donald Trump posa con su homólogo hondureño Nasry Asfura en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el complejo turístico Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
El presidente estadounidense Donald Trump posa con su homólogo hondureño Nasry Asfura en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el complejo turístico Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

La también exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos entró y salió de Honduras sin pronunciar palabra. Arribó en un vuelo privado a la base Hernan Acosta Mejía de la Fuerza Aérea hondureña a las 11:45 de la mañana, y de inmediato fue trasladada a la Casa Presidencial.

Al menos 10 vehículos blindados conformaron la caravana que escoltó a Noem a la presidencia, donde fue recibida por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez. Ella saludó a la prensa algunos segundos y luego ingresó al edificio.

La reunión con Asfura inició a las 12 del mediodía y culminó exactamente una hora después. De inmediato, Noem salió de la Casa Presidencial y abordó un vehículo que la trasladó de nuevo a la base de la Fuerza Aérea.

Es la segunda vez que Noem visita Honduras. La primera fue el 25 de junio de 2025, cuando llegó para reunirse con la entonces presidenta Xiomara Castro. En ese momento era la primera integrante del gabinete del presidente Donald Trump en visitar el país centroamericano.

Su visita forma parte de una gira por todos los países que forman la coalición Escudo de las Américas: El Salvador, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Trinidad y Tobago, Guyana y República Dominicana.

Noem llegó a Honduras procedente de República Dominicana y, tras partir de territorio hondureño, se dirigió a Costa Rica, según informó el embajador Flores Bermúdez en una conferencia de prensa luego del encuentro.

A criterio de Flores Bermúdez, la visita de Noem representa un paso significativo en las relaciones entre Tegucigalpa y Washington. “Ella indiscutiblemente va asumir un papel muy importante en seguimiento al Escudo de las Américas”, expresó.

Según explicó, el tema de la migración se abordó desde el punto de vista de la seguridad de Estados Unidos y la política que Trump ha establecido en función de los intereses de su país, de los cuales “Honduras también tiene intereses que se deberán conciliar en su momento”.

Noem dijo que regresará a Honduras dentro de 6 o 7 semanas con un grupo de empresarios dispuestos a invertir en el país, según adelantó el diplomático.

En la rueda de prensa con Asfura también estuvieron presentes los ministros de Defensa y de Seguridad hondureños, Gerson Velásquez y Enrique Rodríguez Burchard, respectivamente.

El mandatario declaró que la reunión tuvo buena receptividad en el tema de seguridad e inversión, porque el objetivo es una América más fortalecida y un futuro basado en la inversión.

“Se discutieron los temas de migración, seguridad nacional para trabajar juntos y hacer una América más próspera. Nuestro aliado principal —Estados Unidos— y otros países vamos a trabajar juntos para enfrentar los problemas”, apuntó.

Por su parte, Rodríguez Burchard comentó que se conversó sobre el fortalecimiento de las fuerzas armadas de Honduras con equipo, recursos y activos estratégicos para enfrentar los retos.

“El rol tradicional de la defensa de la soberanía está todavía vigente. Sin embargo, hoy nuestras fuerzas armadas enfrentan otros retos, como el combate al crimen trasnacional”, apuntó.

El ministro Velásquez indicó también que en la entrevista se plantearon las necesidades de Honduras para combatir el crimen organizado.

“Esta reunión es parte de una serie de acciones, mediante las cuales se pretende operacionalizar la alianza del Escudo de las Américas que ya todos ustedes conocen”, explicó.

Señaló también que Washington está muy interesado en apuntalar los aspectos específicos sobre sus intereses de lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente el narcotráfico, y cómo poder coadyuvar esfuerzos para combatir las redes de tráfico y trata de personas.

“La reunión fue muy franca, muy abierta y bastante puntual para poder establecer los puntos de interés de cada una de las partes en cuanto al combate y al esfuerzo conjunto que como países vamos a hacer para combatir las modalidades del crimen organizado transnacional”, sostuvo.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Cuba afirma que su ejército se prepara ante posible acción militar de EEUU y eleva la tensión

Cuba afirma que su ejército se prepara ante posible acción militar de EEUU y eleva la tensión

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter