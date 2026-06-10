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Honda retira más de 880.000 autos por problema en componentes de suspensión trasera

Honda está retirando del mercado más de 800.000 vehículos porque componentes de la suspensión trasera podrían fallar y hacer que los conductores pierdan el control, lo que aumenta las probabilidades de un choque o de lesiones.

El logo de Honda en un vehículo de esa marca, en una exposición en Pittsburgh, el 14 de febrero del 2025. (AP foto/Gene J. Puskar)
El logo de Honda en un vehículo de esa marca, en una exposición en Pittsburgh, el 14 de febrero del 2025. (AP foto/Gene J. Puskar) AP

El retiro abarca ciertos vehículos Honda Pilot 2016-2022, Ridgeline 2017-2023, Passport 2019-2023 y Acura MDX 2014-2020, anunció la American Honda Motor Co.

Incluye 880.514 vehículos que se vendieron en Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Virginia Occidental o Wisconsin.

El problema se centra en el subchasis trasero, que puede corroerse en los puntos de montaje de la suspensión y provocar que la suspensión trasera falle. Honda calcula que solo el 1% de los vehículos enumerados presenta el defecto.

Honda no ha tenido reclamaciones de garantía ni reportes de lesiones o muertes relacionadas con el problema.

Como medida correctiva, los concesionarios de Honda y Acura inspeccionarán el subchasis trasero e instalarán un kit de refuerzo si es necesario, o repararán o reemplazarán los componentes del subchasis trasero sin costo para los propietarios de los vehículos.

Se enviarán cartas de notificación a los propietarios a partir del 7 de julio.

El número de campaña de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras para este retiro es 26V367000. Los números de Honda para este retiro son AOU y AOT. Los números de identificación del vehículo aplicables a este retiro podrán buscarse en NHTSA.gov a partir del 10 de junio.

Los propietarios pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Honda al 1-888-234-2138.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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