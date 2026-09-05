americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hombres enmascarados bloquean acceso a puerto británico de Dover, foco de protestas antiinmigrantes

LONDRES (AP) — Un grupo de hombres enmascarados bloqueó el sábado la entrada al puerto de transbordadores más concurrido de Reino Unido. La policía dijo que estaba “interactuando con los manifestantes”.

El Puerto de Dover señaló que todo el tráfico de entrada y salida estaba “detenido debido a un incidente de orden público en curso”.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban a varias decenas de hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto, apostados en una carretera principal cerca del puerto.

Sus exigencias no estaban claras por el momento.

La agencia nacional de carreteras indicó que las protestas causaron un atasco de 6,4 kilómetros (4 millas), lo que ocasionó demoras de hasta 45 minutos.

P&O Ferries, que opera servicios entre Dover y Calais, en la costa de Francia, manifestó que sus barcos funcionaban según lo previsto, y que a los pasajeros que perdieran su ferry se les ofrecería el siguiente disponible.

Dover, a unos 110 kms (70 millas) al sureste de Londres, ha sido escenario en el pasado de protestas contra la inmigración, centradas en quienes cruzan el canal de la Mancha desde Francia en pequeñas embarcaciones. Algunos políticos, entre ellos Nigel Farage, del partido de ultraderecha Reform UK, han aprovechado el tema. En un discurso el viernes, calificó a los solicitantes de asilo de “una invasión”.

El gobierno del Partido Laborista sostiene que el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Reino Unido y Francia ha ayudado a reducir este año el número de personas que realizan el cruce en más de un 40%, frente a los datos de 2025.

Mike Tapp, legislador laborista que representa a Dover en el Parlamento, criticó a “idiotas que vienen a Dover a causar trastornos”.

“Apuesto a que si le preguntaras a cualquiera de esos ‘manifestantes’, no sabría que los cruces en pequeñas embarcaciones han bajado un 40% y que estamos trabajando mucho para arreglar el desastre”, escribió Tapp en Facebook el sábado. "Váyanse a casa, disfruten su fin de semana/consigan un trabajo”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacados del día

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

EEUU GOLPEA AL CÍRCULO DE RAÚL CASTRO: sanciona a otro nieto y a entidades clave de finanzas, petróleo y níquel

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Cuba autoriza empresas privadas con más de 100 trabajadores, pero mantiene fuertes controles estatales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter