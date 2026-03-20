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Hombre y mujer detenidos tras intentar entrar en la base de submarinos nucleares del Reino Unido

LONDRES (AP) — Un hombre y una mujer fueron arrestados tras intentar ingresar a la base naval en Escocia donde se encuentran los submarinos británicos armados con armas nucleares, informó la policía.

La Policía de Escocia indicó que la pareja intentó entrar en HM Naval Base Clyde alrededor de las 5 de la tarde el jueves. La fuerza señaló que “un hombre de 34 años y una mujer de 31 años han sido arrestados en relación con el caso y las pesquisas continúan”.

La agencia nacional de noticias de Gran Bretaña, PA, reportó que el hombre detenido es iraní.

La Marina Real confirmó los arrestos, pero sostuvo que “como el asunto está sujeto a una investigación en curso, no haremos más comentarios”.

La base, también conocida como Faslane, alberga el núcleo de la flota de submarinos del Reino Unido, incluidos los submarinos que transportan armas nucleares.

Gran Bretaña es una potencia nuclear desde la década de 1950. Desde la década de 1990, su disuasión nuclear ha consistido en cuatro submarinos de la Marina Real armados con misiles Trident.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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