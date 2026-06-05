Hombre de Virginia recibe cadena perpetua por plan de doble asesinato con niñera brasileña

Brendan Banfield, exagente de las fuerzas del orden del servicio de impuestos IRS, sostuvo que le disparó a Joseph Ryan después de sorprenderlo atacando a su esposa la mañana del 24 de febrero de 2023. Pero los fiscales afirmaron que Brendan Banfield y la au pair Juliana Peres Magalhães tendieron una trampa a Ryan como parte de un plan para deshacerse de Christine Banfield, una enfermera de cuidados intensivos pediátricos.

“El desprecio por la vida de su esposa, alguien a quien supuestamente amaba, es casi inconcebible”, declaró Azcarate al dictar la sentencia.

El plan incluyó “atraer a un hombre completamente inocente a su trampa mortal; seguir con su vida después de los asesinatos sin la menor preocupación; y ni una sola vez —ni una sola vez— pensar en el impacto” sobre la hija de 4 años de los Banfield. Brendan Banfield “le quitó todo”, expresó Azcarate.

Además del asesinato, el jurado condenó a Banfield en febrero por poner en peligro a una menor, debido a que la hija de la pareja estaba en casa durante los homicidios. Azcarate condenó a Banfield a cinco años adicionales por ese cargo y a otros tres años por un cargo relacionado con armas de fuego.

Al hablar durante la audiencia de sentencia, Banfield siguió proclamando su inocencia y dijo que habría sido imposible que él hubiera cometido los asesinatos. Reiteró que existía desacuerdo dentro del departamento de policía sobre la teoría de que Banfield y Magalhães se hicieron pasar por Christine Banfield en un sitio web de fetiches sexuales para atraer a Ryan a la vivienda.

Banfield afirmó que amaba a su esposa y que, aunque tuvo aventuras, nunca tuvo la intención de dejarla.

Azcarate no se dejó convencer y citó su falta de remordimiento como una de las razones por las que no tuvo ninguna duda en ordenarle permanecer tras las rejas de por vida.

Durante el juicio de Banfield, Magalhães testificó que él le había dicho que quería casarse con ella y tener hijos con ella, pero que primero necesitaba “deshacerse de” su esposa. No quería divorciarse porque “ella tendría más dinero que él” y porque quería la custodia de la hija de la pareja, dijo Magalhães, quien tenía 21 años cuando empezó a trabajar para los Banfield en 2021.

Magalhães declaró ante el jurado que ella y Brendan Banfield se hicieron pasar por Christine Banfield en un sitio web de fetiches sexuales. Usaron el sitio para atraer a Ryan a la casa en Herndon, Virginia, para un encuentro sexual que involucraba un cuchillo y montaron la escena para que pareciera que habían disparado contra un intruso violento.

Magalhães testificó que, el día de los asesinatos, esperó en un automóvil fuera de la casa con la hija de los Banfield. Cuando Ryan llegó, llamó a Brendan Banfield, que estaba esperando en un McDonald's cercano. La pareja llevó a la niña al sótano y luego fue al dormitorio, donde se encontraron con Ryan. Brendan Banfield le disparó a Ryan y luego apuñaló a Christine Banfield con el cuchillo que Ryan había llevado. Cuando Magalhães vio que Ryan se movía, efectuó un segundo disparo que lo mató.

Algunos medios han apodado el caso como el “au pair affair”. Magalhães se declaró culpable de homicidio involuntario tras aceptar testificar contra Brendan Banfield. Magalhães fue condenada a 10 años de prisión después del juicio de Banfield.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP