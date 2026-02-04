americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hombre que estuvo casado con Jill Biden detenido sin fianza tras ser acusado de matar a su esposa

WILMINGTON, Delaware, EE.UU. (AP) — Un hombre de Delaware que estuvo brevemente casado con la ex primera dama Jill Biden hace décadas permanece en la cárcel acusado de asesinato en primer grado mientras las autoridades investigan la muerte de su esposa, quien fue encontrada inconsciente en su hogar a finales del año pasado.

William Stevenson, de 77 años, de Wilmington, fue acusado el lunes tras la determinación de un jurado especial por la muerte de su esposa, Linda Stevenson, de 64 años, el 28 de diciembre. Ha permanecido en la cárcel tras no poder pagar una fianza de 500.000 dólares, según las autoridades. Los investigadores no han revelado un motivo.

La policía dice que fue llamada a la casa de la pareja poco después de las 11 p.m. por un presunto altercado doméstico y encontraron a una mujer inconsciente en la sala de estar, según un comunicado de prensa anterior. No tuvieron éxito los esfuerzos de resucitarla.

Stevenson fue acusado tras una investigación de varias semanas por detectives del Departamento de Justicia de Delaware. No está claro por ahora si Stevenson tiene un abogado. The Associated Press dejó un mensaje de voz en un número de teléfono y envió correos electrónicos a direcciones asociadas con él en busca de comentarios.

Stevenson estuvo casado con Jill Biden de 1970 a 1975. Jill Biden se casó con el entonces senador Joe Biden en 1977, quien fue presidente desde enero de 2021 hasta enero de 2025. Un portavoz del expresidente y su esposa dijo que ésta declinó hacer comentarios.

Linda Stevenson administraba un negocio de contabilidad y fue descrita en su obituario como una madre y abuela orientada a la familia y fanática de los Philadelphia Eagles. El obituario no menciona a su esposo.

Stevenson fundó el Stone Balloon, un popular lugar de música en Newark, Delaware, a principios de la década de 1970.

En una entrevista de 2024 con el medio derechista Newsmax, Stevenson criticó a Jill Biden y describió su divorcio como contencioso, llamándola "amargada" y "desagradable".

___________________________________

Dale reportó desde Filadelfia.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un "plan de contingencia"

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: No tenemos intención de hablar sobre eso

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: "No tenemos intención de hablar sobre eso"

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Un conductor se toma un refresco mientras espera la llegada de un camión tanquero de gasolina, en La Habana, Cuba, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Foto/ Ramón Espinosa)

Colapso total en La Habana: colas nocturnas para conseguir gasolina tras más de 10 días sin suministro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter