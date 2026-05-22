Hombre con más ascensos al Everest, Kami Rita Sherpa, pide limitar permisos ante las aglomeraciones

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El conocido guía de montaña sherpa Kami Rita, es recibido en el aeropuerto a su regreso del Everest tras fijar un nuevo récord con su 32do ascenso exitoso, en Katmandú, Nepal, el 22 de mayo de 2026. (AP Foto/Niranjan Shrestha) AP

El número de escaladores que tratan de subir a la cima de 8.849 metros (29.032 pies) por el lado nepalí es mayor esta temporada porque China ha cerrado la ruta desde Tíbet. El Everest puede escalarse tanto por la cara sur, la nepalí, como por la norte, en China.

Un total de 274 alpinistas alcanzaron la cumbre el miércoles, la cifra más alta en un solo día en la vertiente nepalí. Las autoridades de montañismo de Nepal han expedido permisos a 494 escaladores, y el mismo número de guías sherpa los acompañan.

“Este año estuvo muy concurrido en comparación con el año pasado porque había más clientes”, comentó Kami Rita Sherpa a reporteros en el aeropuerto de Katmandú a su regreso a la capital desde la montaña. “Es necesario que las autoridades controlen este número”.

Los escaladores solo disponen de unas pocas ventanas de buen tiempo para intentar llegar a la cumbre. Un gran número de personas esperando en una fila de cuerda fija, a la que todos están enganchados, incrementa los riesgos de atasco y expone a los deportistas a más horas de clima severo.

El principal rival de Kami Rita, Pasang Dawa Sherpa, sumó el viernes su 31º ascenso, la segunda vez que corona la cima esta semana.

Kami Rita, de 56 años, escaló el Everest por primera vez en 1994 y desde entonces ha realizado el viaje casi todos los años. Es uno de los muchos guías sherpas cuya experiencia y habilidades son vitales para la seguridad y el éxito de los escaladores extranjeros que aspiran subirlo cada año.

Su padre fue uno de los primeros guías sherpas. Además del Everest, Kami Rita ha escalado otros picos que están entre los más altos del mundo, incluyendo el K2, Cho Oyu, Manaslu y Lhotse. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP