Hombre condenado en Gran Bretaña a 21 años de prisión por violación tras condena equivocada de otro

Paul Quinn, de 52 años, fue declarado culpable en abril tras un juicio de seis semanas en el Tribunal de la Corona de Manchester. La condena de Quinn comprende 21 años de prisión, con una libertad vigilada ampliada de tres años, periodo en el que saldrá de la cárcel pero estará sujeto a condiciones de excarcelación. Podrá optar a la libertad condicional en 14 años.

“Usted se quedó de brazos cruzados y disfrutó de su libertad a costa de un hombre inocente”, dijo el juez Robert Bright a Quinn en la audiencia de sentencia del viernes.

Quinn tenía 29 años en el momento de la violación, pero había sido delincuente sexual desde los 12.

Andrew Malkinson, de 60 años, vio anulada su condena en julio de 2023 después de que pruebas de ADN vincularan a Quinn con el delito. Malkinson pasó 17 años entre rejas por el brutal ataque de 2003 contra una mujer de 33 años en Greater Manchester, quien lo identificó en una rueda de reconocimiento policial.

El juez describió como “heroica” a la mujer atacada por Quinn, quien tuvo que soportar declarar en un juicio en dos ocasiones.

Malkinson, que trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial local en el momento del ataque, fue declarado culpable en 2004 y condenado a una pena mínima de siete años.

Siempre sostuvo su inocencia y, como resultado, cumplió 10 años adicionales en prisión. Finalmente fue puesto en libertad en 2020, pero su nombre permaneció en el registro británico de delincuentes sexuales.

Los avances en la tecnología genética permitieron que el equipo legal de Malkinson y la organización benéfica Appeal encontraran el ADN de Quinn en fragmentos de la ropa de la víctima.

Malkinson busca una compensación de las autoridades británicas por el tiempo que pasó en prisión.

“Aunque Andy se siente aliviado de que este capítulo de su calvario ya se haya cerrado, para él no es el final de este asunto", declaró Toby Wilton, del bufete Hickman & Rose, que representa a Malkinson.

"Andy sigue luchando para convencer al gobierno de reformar el sistema por el cual las víctimas de errores judiciales no reciben ni de lejos la compensación que merecen”, añadió.

Las repercusiones del caso continúan, con una investigación pública ya en marcha después de que una revisión de 2024 encontrara fallos que podrían haber exonerado a Malkinson una década antes de que fuera liberado.

Cinco ex policías, y uno que actualmente sigue trabajando, están siendo investigados por la Oficina Independiente de Conducta Policial, y tanto el presidente como el director ejecutivo de la Comisión de Revisión de Casos Penales han dimitido.

Desde entonces, el cuerpo policial se ha disculpado con Malkinson.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP