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Hombre belga-chino irá a juicio por presunto espionaje de semiconductores

BRUSELAS (AP) — Un hombre belga-chino fue detenido bajo sospecha de espionaje industrial tras presuntamente transferir a China secretos comerciales sobre la producción de semiconductores, informó la fiscalía belga el lunes.

Los fiscales indicaron que el hombre, de 52 años, que nació en Beijing pero vivía en Bélgica, fue arrestado el 10 de mayo cuando estaba a punto de abordar un vuelo en Bruselas con destino a la capital china. El hombre, cuya identidad no fue revelada, permanece en prisión a la espera de un juicio.

El hombre trabajaba en un puesto de investigación de alto nivel en una empresa llamada BelGaN, especializada en la fabricación de semiconductores de nitruro de galio, utilizados en vehículos eléctricos, satélites, sistemas de radar y para la guerra electrónica.

La empresa, que empleaba a unas 400 personas, fue declarada en quiebra en julio de 2024.

Los fiscales señalaron que los investigadores sospechan que el hombre trabajaba al mismo tiempo como director de una empresa china que realizaba labores similares. Consideran que esa empresa se creó apenas unos meses después de que él comenzara en BelGaN.

La investigación se centra en determinar si estuvo implicado en espionaje industrial, pertenencia a una organización criminal, uso indebido de activos de la empresa y divulgación ilícita de secretos empresariales.

Varios dispositivos de almacenamiento de datos y equipos de comunicaciones electrónicas fueron incautados como parte de la pesquisa y están siendo analizados, señalaron los fiscales federales belgas en un comunicado.

Agregaron que están tras la pista de un segundo sospechoso, pero no ofrecieron detalles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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