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Hombre baleado por el ICE en California se declara inocente de cargos federales

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Un hombre al que agentes de inmigración balearon durante un arresto en el centro de California se declaró inocente el lunes de cargos federales por, embestir con su vehículo a dos agentes.

Un jurado investigador federal presentó el viernes una acusación formal contra Carlos Iván Mendoza Hernández, quien tiene doble ciudadanía de El Salvador y México, por dos cargos de agresión a un funcionario federal con un arma letal y un cargo de daños a propiedad del gobierno.

Patrick Kolasinski, uno de sus abogados, asegura que Mendoza entró en pánico e intentó huir después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) bloquearon el paso de su auto, y que no tenía intención de atropellar a nadie. Kolasinski también cuestionó las afirmaciones de las autoridades de que su cliente era un presunto pandillero que era buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un asesinato.

Documentos judiciales de El Salvador muestran que Mendoza fue absuelto del cargo de asesinato y el detenido ha negado que alguna vez haya pertenecido a una pandilla, según su abogado. Llegó a Estados Unidos en 2019 y no tiene antecedentes penales, afirmó Kolasinski.

La fiscalía federal informó el lunes que Mendoza ha solicitado un juicio con jurado. Se programó una audiencia de seguimiento para el 27 de julio.

Mendoza se recupera luego de que haber sido sometido a varias cirugías debido a múltiples impactos de bala, incluido una en la mandíbula, indicó su abogado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) ha dicho que los agentes del ICE realizaron disparos defensivos contra Mendoza después de que intentó atropellarlos. Añadió que los agentes ejecutaban una detención dirigida a Mendoza el pasado 7 de abril en Patterson, a unos 120 kilómetros (75 millas) al sureste de San Francisco.

El incidente es parte de una serie de tiroteos registrados durante la batida del gobierno federal para detener y deportar a inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente. También figura entre aquellos que han generado dudas en torno a las circunstancias, luego de que en algunos tiroteos la evidencia en video contradijo los relatos iniciales de los funcionarios de inmigración.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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