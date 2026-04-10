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Hombre abusivo recibe 8 años de prisión en Escocia por suicidio de su esposa

LONDRES (AP) — Kimberley Milne saltó hacia su muerte en Escocia en julio de 2023, pero los fiscales afirmaron el viernes, en un caso histórico, que su esposo la empujó a hacerlo mediante maltrato físico.

Lee Milne, de 40 años, fue condenado a ocho años de prisión tras ser declarado culpable en el Tribunal Superior de Glasgow de homicidio culposo y de incurrir en conducta abusiva. Fue el primer caso en que los fiscales escoceses pidieron al jurado que considerara responsable a un cónyuge maltratador por la muerte de una víctima que se quita la vida.

“Lee Milne maltrató física y psicológicamente a Kimberly. Explotó deliberada e implacablemente las vulnerabilidades de Kimberly, lo que lo hace culpable de su decisión de poner fin a su propia vida”, señaló la fiscal Laura Buchan.

Los fiscales presentaron pruebas del maltrato físico y emocional, así como del control que Lee Milne ejerció durante los 18 meses de matrimonio, hasta la muerte, ocurrida el 27 de julio de 2023 en Dundee, Escocia.

Milne había agarrado a su esposa por el cuello, la había estrangulado, la había arrastrado, inmovilizado, golpeado y dejado inconsciente. La menospreciaba e intentaba alejarla de su familia. Le limitaba el acceso al dinero y al transporte y la encerraba en su apartamento sin comida.

“El maltrato doméstico rara vez se trata de un solo incidente", resaltó la jueza Lorna Drummond. "No se trata únicamente de actos violentos; incluye formas más sutiles, pero no por ello menos dañinas, de ejercer poder y control en una relación. Y se va acumulando con el tiempo: cada acto, ya sea físico, psicológico o financiero, se suma al siguiente. Aumenta la presión y el miedo, y erosiona la confianza y la independencia”.

La familia indicó en un comunicado leído en el tribunal que estaban devastados por la muerte de la “muy querida” hija, hermana y tía.

Cuatro meses antes de morir a los 28 años, Kimberly Milne fue animada por su hermana a dejar a su esposo.

“¿Cómo puedo dejarlo si está diciendo que se va a suicidar sin mí?”, respondió ella por mensaje de texto.

Milne ya se había separado de su esposa para el momento de la muerte, pero ambos fueron vistos juntos en un video de vigilancia durante el último día de vida de Kimberly Milne.

En un video, se ve a su esposo acelerando el auto hacia ella por detrás en un estacionamiento y desviándose para esquivarla en el último momento. Luego dio la vuelta y condujo hacia ella antes de frenar.

Poco después, ella caminó hasta un puente cercano y se arrojó a la autopista que pasaba por debajo.

“Por el veredicto del jurado, usted debe asumir la responsabilidad no sólo por todos sus actos abusivos, sino también por haber causado su muerte”, dijo Drummond al acusado. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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