Holger Rune se retira del Abierto de Francia y apunta a volver antes de Wimbledon

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El danés Holger Rune regresa un tiro del serbio Novak Djokovic en la cuarta ronda de Wimbledon el lunes 8 de julio del 2024. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

“Decisión difícil no jugar la temporada de arcilla, pero la correcta. Tengo muchas ganas de verlos a todos en el césped”, afirmó Rune el lunes en una publicación en la red social X.

Rune fue operado después de lesionarse en un torneo en Suecia en octubre.

El tenista danés de 23 años ha alcanzado tres cuartos de final de Grand Slam y llegó a estar clasificado tan alto como el número 4 en 2023.

El Abierto de Francia comienza en menos de dos semanas.

Rune espera regresar para la posterior temporada sobre césped y Wimbledon, que comienza el 29 de junio.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP