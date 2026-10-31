Holanda rescata a 38 personas a la deriva en bote inflable

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La policía militar Marechaussee y la guardia costera rescataron la embarcación a primera hora de la mañana y la remolcaron hasta la costa. No tenía motor y estaba a la deriva frente a la provincia de Zelanda, cerca de la localidad de Breskens, a unos 250 kilómetros (155 millas) al sur de Ámsterdam, informó el portavoz de la Marechaussee, Doron Wallin.

En la embarcación había 38 personas, incluidas dos que fueron detenidas bajo sospecha de tráfico de personas, dijo Wallin a The Associated Press en una entrevista telefónica. Nadie llevaba chaleco salvavidas. No estaba claro de dónde venían ni hacia dónde se dirigían.

Las personas a bordo fueron llevadas a tierra firme, se les revisó para detectar signos de hipotermia y luego fueron trasladadas a otro lugar mientras se investigan sus nacionalidades y su situación migratoria.

“No sabemos de dónde venían —Francia, los Países Bajos o Bélgica— y no sabemos hacia dónde se dirigía la embarcación”, declaró Wallin.

En los últimos años, decenas de miles de migrantes han intentado cruzar el estrecho tramo de mar que separa Francia del Reino Unido, pero es muy inusual que se descubra una embarcación frente a la costa holandesa.

Hace poco, los gobiernos del Reino Unido y de Francia firmaron un acuerdo de varios millones de euros destinado a reducir el número de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha, con un aumento de las patrullas policiales y una vigilancia reforzada en el norte de Francia.

“Son cosas que normalmente se ven en Francia y Bélgica. Rara vez lo vemos aquí en Holanda antes de hoy”, indicó Wallin. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP