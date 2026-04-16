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Holanda, 3 veces subcampeona del Mundial, enfrenta a Japón, Suecia y Túnez en el Grupo F

¿Puede Holanda, tres veces subcampeona mundial, ganar por fin el mayor trofeo del fútbol?

ARCHIVO - Cody Gakpo, de Holanda, controla el balón durante un cotejo de la eliminatoria mundialista ante Lituania, el lunes 17 de noviembre de 2025 (AP Foto/Peter Dejong, archivo)
ARCHIVO - Cody Gakpo, de Holanda, controla el balón durante un cotejo de la eliminatoria mundialista ante Lituania, el lunes 17 de noviembre de 2025 (AP Foto/Peter Dejong, archivo) AP

Los neerlandeses son uno de los grandes “casi campeones" del torneo, tras perder finales consecutivas en 1974 y 1978, y caer otra vez en 2010.

Quedaron ahora emparejados con Suecia, Japón y Túnez en el Grupo F.

Serán favoritos para avanzar como primeros de grupo, pero hay peligro de posibles tropiezos —incluso ante Japón, que sorprendió a Alemania y España en el Mundial de 2022.

Holanda

Como creadores del llamado “fútbol total” en la década de 1970, los neerlandeses tienen la reputación de equipo entretenido, pero nunca les ha alcanzado para cruzar la meta en una Copa del Mundo.

El entrenador Ronald Koeman —en su segunda etapa al frente de la selección— espera poner fin a la espera de su país.

Ganó títulos importantes con Holanda como jugador al conquistar la Eurocopa en 1988, y fue subcampeón de la Liga de Naciones en 2019 en su última etapa como seleccionador.

Holanda puede contar con estrellas de la Liga Premier inglesa como Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders y Cody Gakpo, pero quizá carece de parte del talento de primer nivel de generaciones anteriores.

Japón

Japón compite en su octava Copa del Mundo consecutiva y apunta a avanzar más allá de la fase de grupos por tercer torneo seguido.

Fue el primer equipo en clasificarse para el evento de este año, aparte de las tres naciones anfitrionas, al asegurar su plaza con tres partidos de anticipación.

Protagonizó dos de las mayores sorpresas del último Mundial en Qatar al vencer a Alemania y España en la fase de grupos, pero nunca ha pasado de los octavos de final.

La mayoría de los integrantes de la selección japonesa juega en Europa, incluido el defensor Hiroki Ito (Bayern Múnich) y el delantero Kaoru Mitoma (Brighton).

Suecia

Los suecos avanzaron por la puerta de atrás, necesitando de toda la ayuda posible para llegar al repechaje.

Al terminar últimos en su grupo de clasificación tras no ganar ningún partido, sólo las actuaciones de Suecia en la Liga de Naciones 2024-2025 le aseguraron un lugar en el repechaje.

Bajo el mando del nuevo entrenador Graham Potter, que buscaba relanzar su carrera tras ser despedido por Chelsea y West Ham en años recientes, los suecos superaron a Ucrania y Polonia en el repechaje para avanzar.

Los problemas de Suecia en la clasificación fueron inesperados, considerando que cuenta con dos de los mejores delanteros de Europa: Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

Otros jugadores destacados incluyen a Lucas Bergvall y Anthony Elanga.

Suecia, subcampeona en 1958, tendrá gratos recuerdos de Estados Unidos. Alcanzó las semifinales cuando el Mundial se disputó por última vez en suelo estadounidense en 1994.

Túnez

Túnez busca avanzar más allá de la fase de grupos por primera vez, en su séptima participación en la Copa del Mundo.

Estuvo cerca de romper esa racha hace cuatro años en Qatar, cuando terminó tercero en su grupo tras vencer 1-0 a la campeona defensora Francia y empatar con Dinamarca.

El técnico Sabri Lamouchi fue contratado para reemplazar a Sami Trabelsi después de la decepcionante eliminación temprana de Túnez en la Copa Africana de Naciones, en la instancia de octavos de final.

Khalil Ayari, de 21 años, se incorporó esta temporada al Paris Saint-Germain y recientemente dio el salto a la selección.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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