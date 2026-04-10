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Hoffenheim remonta para empatar con Augsburgo, pero sigue sin ganar

AUGSBURGO, Alemania (AP) — Hoffenheim encajó dos goles tempraneros y rescató el viernes un empate 2-2 de visita a Augsburgo, un golpe a sus esperanzas de conseguir un puesto de la Bundesliga en la Liga de Campeones.

Alexis Claude-Maurice anota de penal un gol para Augsburg en el empate 2-2 contra Hoffenheim en la Bundesliga, el viernes 10 de abril de 2026. (Harry Langer/dpa vía AP)
Alexis Claude-Maurice anota de penal un gol para Augsburg en el empate 2-2 contra Hoffenheim en la Bundesliga, el viernes 10 de abril de 2026. (Harry Langer/dpa vía AP) AP

En una racha de cinco partidos sin ganar, Hoffenheim se mantuvo en el quinto lugar, a dos puntos de Leipzig y Stuttgart. Los cuatro primeros tienen garantizado un lucrativo cupo en la próxima edición de la Champions.

Augsburg comenzó el partido en el 11mo puesto y también sin victorias en cinco encuentros. Se puso 2-0 arriba tras 14 minutos gracias a los goles de Alexis Claude-Maurice y Michael Gregoritsch.

Sin embargo, el defensor checo Robin Hranáč recortó la diferencia para Hoffenheim, 10 minutos antes del descanso, y Bazoumana Toure completó la remontada tres minutos antes del intermedio, cuando remató desde el ángulo más cerrado.

Augsburgo lo tuvo para ganar, pero Claude-Maurice envió por encima del travesaño un penal cuando faltaban cinco minutos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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