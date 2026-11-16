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Fiona, la hipopótamo del Nilo, disfruta de su pastel para festejar su tercer cumpleaños en el Zoológico y Jardín Botánico de Cincinnati, el 23 de enero de 2020, en Cincinnati. (AP Foto/John Minchillo, File) AP

Veterinarios y personal del zoológico monitorean el estado de Fiona y están trabajando para ayudarla a expulsar el gorro, indicó el zoológico en un comunicado.

“El equipo que la atiende mantiene un cauto optimismo en que podrá expulsar el gorro y vuelva a ser la de siempre”, señaló el zoológico.

El gorro cayó en el recinto de Fiona después de que un visitante lo arrojó al aire y quedó atrapada en un ventilador de techo, que lo aventó a través de una pequeña abertura situada encima de las ventanas de observación del área, explicó la portavoz del zoológico, Michelle Curley.

Fiona nació seis semanas antes de término en enero de 2017, y su lucha por sobrevivir atrajo la atención internacional.

Al principio no podía ponerse de pie por sí sola y nació con un peso de apenas 13,2 kilogramos (29 libras), 11,3 kilos (25 libras) menos que el menor peso de nacimiento registrado para un ejemplar de su especie.

Personas de todo el mundo siguieron su evolución por internet, y se volvió tan popular que se han escrito libros sobre ella. También inspiró una línea de cerveza, todo tipo de ropa y un sabor de helado.

Una pareja incluso se comprometió frente a su exhibición, y Fiona apareció en la foto. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP