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Hinson impone marca personal con 30 puntos y Jazz vence a Grizzlies para cortar racha de 10 reveses

SALT LAKE CITY (AP) — Blake Hinson anotó 30 puntos, la mayor cifra de su carrera; John Konchar y Bez Mbeng lograron sendos triples-dobles, y el Jazz de Utah trituró el viernes 147-101 a los Grizzlies de Memphis.

Mbeng consiguió 27 puntos, también la mayor estadística de su carrera; Kennedy Chandler anotó 26, y Ace Bailey terminó con 23 por el Jazz, que puso fin a una racha de 10 derrotas.

Mbeng sumó 11 rebotes y 11 asistencias, y Konchar terminó con 11 puntos, 11 tableros y 10 asistencias, en el primer partido en el que el Jazz tuvo a dos jugadores que registraron triples-dobles simultáneos.

Cuando Konchar anotó su punto número 11, su excompañero en Memphis Jaren Jackson Jr., quien juega ahora también en Utah, se emocionó tanto que ingresó en la cancha y recibió una falta técnica.

Dariq Whitehead (21 puntos) y Tony Okani (20) también establecieron máximos de su carrera por Memphis, y Adama Bal añadió 18 puntos.

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FUENTE: AP

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