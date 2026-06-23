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Hincha congoleño que posa como estatua viviente de Lumumba llega al Mundial

GUADALAJARA (AP) — La famosa estatua viviente del Congo finalmente debutó en el Mundial el martes.

El hincha congoleño Nkuka Mboladinga posa como una estatua del héroe independentista Patrice Lumumba antes del encuentro mundialista ante Colombia, el martes 23 de junio de 2026, en Guadalajara, México (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El hincha congoleño Nkuka Mboladinga posa como una estatua del héroe independentista Patrice Lumumba antes del encuentro mundialista ante Colombia, el martes 23 de junio de 2026, en Guadalajara, México (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Michel Nkuka Mboladinga, quien se hizo famoso durante la Copa Africana de Naciones por posar como una estatua del asesinado líder independentista congoleño Patrice Lumumba durante la totalidad de los partidos, asistió al encuentro del equipo de su país contra Colombia después de perderse el debut ante Portugal debido a los requisitos de cuarentena por el ébola.

Lumumba Vea, como se conoce al seguidor elegantemente vestido por su parecido con el líder asesinado, estaba en su asiento aproximadamente una hora antes del partido en el Estadio Akron. Llevaba una chaqueta y corbata de color rojo brillante, camisa amarilla y pantalones azules.

Cuando comenzó el partido, permaneció inmóvil sobre un pedestal detrás del banquillo del Congo, con el brazo derecho en alto.

No quiso ser entrevistado, pero asintió y sonrió cuando le preguntaron si estaba contento de haber llegado por fin al Mundial.

El Congo empató 1-1 con Portugal la semana pasada en Houston.

Nkuka Mboladinga también se perdió el partido de repechaje del Mundial del Congo contra Jamaica a principios de este año —cuando su país aseguró el regreso al torneo después de 52 años de ausencia— porque no pudo obtener una visa a tiempo. Había viajado a Kenia y luego a Etiopía en un intento de conseguir una visa para el partido, que también se jugó en Guadalajara.

Nkuka Mboladinga se convirtió en una sensación en las redes sociales durnate la Copa Africana por posar como una estatua de Lumumba sobre un pedestal con la mano derecha levantada y permanecer quieto durante todos los partidos.

Lumumba fue un activista que ayudó a poner fin al dominio colonial de Bélgica sobre el Congo en 1960. Se convirtió en el primer primer ministro del país recién independizado y era visto como uno de los líderes más prometedores de África, pero fue asesinado en menos de un año durante una lucha contra un movimiento secesionista respaldado por Bélgica en la región de Katanga, rica en minerales.

Un tribunal belga ordenó en marzo que un exdiplomático de 93 años sea juzgado por el asesinato. Etienne Davignon, quien anteriormente negó haber cometido irregularidades, es el último que queda con vida entre 10 belgas sospechosos de involucramiento con el asesinato y ha sido acusado de “participación en crímenes de guerra” por su papel en la “detención y traslado ilegales” de Lumumba.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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