Herro anota 25, Adebayo logra hito y Heat vence 121-110 a Pistons para su cuarta victoria al hilo

MIAMI (AP) — Tyler Herro anotó 25 puntos, Bam Adebayo sumó 24 para superar la marca de 10.000 puntos en su carrera, y el Heat de Miami venció a Detroit 121-110 la noche del domingo para ampliar a cuatro partidos la peor racha de derrotas de la temporada de los Pistons.

Bam Adebayo (13), pívot del Heat de Miami, e Isaiah Stewart, alero de los Pistons de Detroit, buscan un rebote durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de marzo de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)
Jaime Jaquez Jr. aportó 19 puntos y siete asistencias para Miami (36-29), que ha ganado cinco seguidos e igualó su mejor registro de la campaña al colocarse siete juegos por encima de .500. El Heat sigue sin contar con Norman Powell (ingle) y Nikola Jovic (espalda), y Andrew Wiggins (dedo del pie) también quedó fuera.

Adebayo —quien además añadió nueve rebotes y seis asistencias— llegó a la noche a 23 puntos de ese hito anotador. Él y Dwyane Wade son los únicos jugadores con 10.000 puntos con el uniforme del Heat.

Cade Cunningham terminó con 26 puntos y 10 asistencias, y Jalen Duren anotó 24 para los Pistons, cuya ventaja en la Conferencia Este se redujo a 2 1/2 juegos sobre Boston.

Detroit perdía por 25 en la primera mitad —la mayor desventaja de los Pistons antes del descanso esta temporada—. La ventaja de Miami era de 18 al final del primer cuarto y el Heat mantuvo una diferencia de dos dígitos durante los últimos 38:27.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

