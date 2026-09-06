americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Herrera y Hjerpe guían a los Cardenales a vencer 10-8 a los Rockies

DENVER (AP) — El panameño Iván Herrera conectó tres imparables e impulsó dos carreras, Cooper Hjerpe lanzó cuatro entradas perfectas como relevista en su debut en las Grandes Ligas y los Cardenales de San Luis resistieron para vencer 10-8 a los Rockies de Colorado domingo.

Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, observa su doble productor de dos carreras ante Nick Frasso, relevista de los Rockies de Colorado, en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, observa su doble productor de dos carreras ante Nick Frasso, relevista de los Rockies de Colorado, en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Nolan Gorman añadió un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja ante el relevista Jimmy Herget (0-6) y coronó una quinta entrada de seis carreras para los Cardenales, que ganaron dos de tres juegos a Colorado y han ganado cinco de sus últimas seis series como visitantes.

Alec Burleson conectó tres hits y produjo la 103ra carrera impulsada de la temporada, la mayor cifra del equipo. El panameño Leo Bernal remolcó dos carreras para San Luis. Fue la tercera actuación de múltiples carreras impulsadas para Bernal en seis juegos de Grandes Ligas en su carrera.

Hjerpe (1-0), la 22da selección global del draft de 2022 por los Cardenales, fue llamado desde Triple-A Memphis antes del juego del domingo. El zurdo de 25 años ponchó a seis después de relevar al abridor Kyle Leahy en la tercera.

George Soriano ponchó a Troy Johnston con un corredor en segunda base en la novena para apuntarse su tercer salvamento de la temporada.

Mickey Moniak conectó su 22do cuadrangular de la temporada e impulsó cuatro carreras por los Rockies. Jake McCarthy agregó un jonrón y tres carreras impulsadas, y TJ Rumfield terminó con tres hits y una impulsada.

El jonrón de Moniak sacó del juego a Leahy tras un mínimo de temporada de 2 2/3 entradas, en las que permitió cinco carreras limpias. ___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter