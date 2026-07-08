americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Henderson se reincorpora a concentración de Inglaterra tras cirugía de muñeca por lesión en México

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El mediocampista inglés Jordan Henderson se reincorporó el miércoles a la selección de Inglaterra en su base de entrenamiento del Mundial tras someterse a una cirugía en la muñeca izquierda por una lesión fortuita que sufrió mientras celebraba la victoria del equipo ante México en los octavos de final el fin de semana pasado.

El inglés Jordan Henderson es auxiliado por el equipo médico del equipo tras lesionarse al celebrar la victoria de su equipo ante México en los octavos de final de la Copa Mundial el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
El inglés Jordan Henderson es auxiliado por el equipo médico del equipo tras lesionarse al celebrar la victoria de su equipo ante México en los octavos de final de la Copa Mundial el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Henderson, de 36 años, publicó en redes sociales una foto de su brazo izquierdo vendado después del procedimiento que le realizaron en el Kansas City Orthopaedic Institute, que está a unos 10 minutos en auto del hotel del equipo en el suburbio de Prairie Village, Kansas.

"¡Cirugía hecha!", expresó Henderson. "Ahora a prepararnos para la grande el sábado".

Henderson, quien quedó descartado para el resto del Mundial, no jugó en el partido del domingo contra México en la Ciudad de México. Los ingleses acababan de lograr una vibrante victoria 3-2 para avanzar a un cuarto de final contra Noruega cuando Henderson se lastimó la muñeca al trepar por encima de una valla publicitaria.

"Estoy triste porque Jordan se lesionó la muñeca", manifestó el selecciondor Thomas Tuchel, después del partido. "Es bastante serio".

Henderson fue retirado del campo en camilla y permaneció en la Ciudad de México mientras el resto de los jugadores de Inglaterra regresaron a su base en Kansas City, Missouri. Más tarde regresó a Estados Unidos y se sometió a la cirugía de la muñeca.

La única aparición de Henderson en el Mundial este año fue en la fase de grupos, cuando entró desde el banquillo contra Panamá. Fue su 91mo partido internacional y convirtió a Henderson en el primer jugador de Inglaterra que juega en cuatro torneos diferentes.

"El tiempo pasa muy rápido", comentó Henderson ese día en East Rutherford, Nueva Jersey. "Es muy especial representar a mi país en cuatro Mundiales, así que, sí, estoy encantado de formar parte de este equipo. Sigue siendo tan especial ahora como cuando debuté en 2010. El tiempo pasa rápido, pero estoy encantado de poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera del campo y simplemente intentar dar todo lo que pueda para ayudarnos a alcanzar nuestros sueños, en realidad".

Inglaterra no logró superar la fase de grupos en 2014, perdió ante Bélgica en el partido por el tercer puesto cuatro años después y cayó ante Francia en los cuartos de final hace cuatro años en Qatar. El único título mundial de los Tres Leones sigue siendo su consagración de 1966 tras vencer a Alemania Occidental en la final.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Destacados del día

Sin luz, sin comida y sin miedo: La Habana vuelve a protestar contra el régimen por los apagones

Sin luz, sin comida y sin miedo: La Habana vuelve a protestar contra el régimen por los apagones

Ismael Cala pide a Keiko Fujimori que lo prepare para ser presidente de una Cuba libre

Ismael Cala pide a Keiko Fujimori que lo prepare para ser presidente de una Cuba libre

ARCHIVO – La jueza de circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, sale del tribunal federal después de una audiencia en Milwaukee, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Andy Manis, Archivo)

Exjueza de Wisconsin será sentenciada por ayudar a un inmigrante a evadir al ICE

URGENTE en CUBA: Otero Alcántara sale de prisión pero familiares desconocen su paradero

URGENTE en CUBA: Otero Alcántara sale de prisión pero familiares desconocen su paradero

BRUNO RODRÍGUEZ HACE EL RIDÍCULO EN LA ONU: Intenta frenar denuncia sobre apagones y represión

BRUNO RODRÍGUEZ HACE EL RIDÍCULO EN LA ONU: Intenta frenar denuncia sobre apagones y represión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter