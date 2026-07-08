Henderson se reincorpora a concentración de Inglaterra tras cirugía de muñeca por lesión en México

El inglés Jordan Henderson es auxiliado por el equipo médico del equipo tras lesionarse al celebrar la victoria de su equipo ante México en los octavos de final de la Copa Mundial el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Henderson, de 36 años, publicó en redes sociales una foto de su brazo izquierdo vendado después del procedimiento que le realizaron en el Kansas City Orthopaedic Institute, que está a unos 10 minutos en auto del hotel del equipo en el suburbio de Prairie Village, Kansas.

Henderson, quien quedó descartado para el resto del Mundial, no jugó en el partido del domingo contra México en la Ciudad de México. Los ingleses acababan de lograr una vibrante victoria 3-2 para avanzar a un cuarto de final contra Noruega cuando Henderson se lastimó la muñeca al trepar por encima de una valla publicitaria.

Henderson fue retirado del campo en camilla y permaneció en la Ciudad de México mientras el resto de los jugadores de Inglaterra regresaron a su base en Kansas City, Missouri. Más tarde regresó a Estados Unidos y se sometió a la cirugía de la muñeca.

La única aparición de Henderson en el Mundial este año fue en la fase de grupos, cuando entró desde el banquillo contra Panamá. Fue su 91mo partido internacional y convirtió a Henderson en el primer jugador de Inglaterra que juega en cuatro torneos diferentes.

"El tiempo pasa muy rápido", comentó Henderson ese día en East Rutherford, Nueva Jersey. "Es muy especial representar a mi país en cuatro Mundiales, así que, sí, estoy encantado de formar parte de este equipo. Sigue siendo tan especial ahora como cuando debuté en 2010. El tiempo pasa rápido, pero estoy encantado de poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera del campo y simplemente intentar dar todo lo que pueda para ayudarnos a alcanzar nuestros sueños, en realidad".

Inglaterra no logró superar la fase de grupos en 2014, perdió ante Bélgica en el partido por el tercer puesto cuatro años después y cayó ante Francia en los cuartos de final hace cuatro años en Qatar. El único título mundial de los Tres Leones sigue siendo su consagración de 1966 tras vencer a Alemania Occidental en la final.

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FUENTE: AP