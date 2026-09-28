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Hegseth dice que ciberfuerzas militares protegerán sistemas electorales de EEUU en noviembre

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y otras fuerzas de inteligencia militar y ciberseguridad protegerán los sistemas electorales durante los comicios de mitad de mandato de noviembre, manifestó el lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

ARCHIVO - Máquinas de votación ocupan en la State Farm Arena durante la votación anticipada en Atlanta, el 12 de octubre de 2020. (AP Foto/Brynn Anderson/Archivo)
ARCHIVO - Máquinas de votación ocupan en la State Farm Arena durante la votación anticipada en Atlanta, el 12 de octubre de 2020. (AP Foto/Brynn Anderson/Archivo) AP

Expertos militares en ciberseguridad han ayudado de manera habitual a monitorear los sistemas y a disuadir a posibles piratas informáticos desde que el equipo electoral fue designado “infraestructura crítica” en 2017.

Pero Hegseth hizo el anuncio después de que el presidente Donald Trump desmantelara la agencia civil creada específicamente para proteger la infraestructura electoral, una división del Departamento de Seguridad Nacional llamada Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos. Esa agencia publicó la semana pasada un plan de seguridad de la infraestructura electoral que expone posibles amenazas a los sistemas electorales y enumera los servicios que ofrecería a los funcionarios electorales para proteger la votación.

Ambos anuncios se producen apenas unas semanas antes del día de las elecciones, el 3 de noviembre, y cuando la votación anticipada ya está en marcha. La brevedad del plazo “indica que esto es puro teatro”, señaló David Becker, exabogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que dirige la organización sin fines de lucro Center for Election Innovation & Research (Centro para la Innovación y la Investigación Electoral).

“Si la administración se tomara en serio ayudar a los funcionarios electorales estatales y locales, no debería haber desmantelado toda la capacidad de ciberseguridad electoral del gobierno federal y despedido a todos sus expertos a principios de 2025”, afirmó.

Aunque la asistencia en ciberseguridad por parte de la Agencia de Seguridad Nacional y el Comando Cibernético de Estados Unidos es habitual, muchos expertos electorales, grupos de derechos civiles y funcionarios electorales demócratas están atentos a señales de injerencia en la votación o en el conteo de boletas por parte del gobierno de Trump. El presidente sigue impulsando afirmaciones falsas de que las elecciones están plagadas de fraude, al tiempo que intenta interferir con procedimientos electorales ya establecidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó un intento de Trump de restringir el voto por correo, pero ha permitido el uso de una base de datos federal para verificar la ciudadanía de los votantes.

En un memorando fechado el 22 de septiembre y anunciado públicamente el lunes, Hegseth ordenó a los funcionarios de inteligencia de defensa movilizar todos los recursos “para defender nuestra infraestructura electoral de la influencia maligna extranjera y garantizar que cada votante legal pueda emitir su boleta libre de intimidación, coerción o miedo provenientes del extranjero”.

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El periodista de The Associated Press Nicholas Riccardi, en Denver, contribuyó a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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