americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hawks aseguran un puesto de playoffs y la División Sureste tras apalear a Cavs con 29 de McCollum

ATLANTA (AP) — CJ McCollum anotó 29 puntos y los Hawks de Atlanta aprovecharon un gran tercer cuarto para aplastar el viernes 124-102 a los Cavaliers de Cleveland, con lo cual aseguraron un pasaje a los playoffs y el título de la División Sureste.

CJ McCollum, de los Hawks de Atlanta, dispara frente a Evan Mobley, de los Cavaliers de Cleveland, en el duelo del viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard)
CJ McCollum, de los Hawks de Atlanta, dispara frente a Evan Mobley, de los Cavaliers de Cleveland, en el duelo del viernes 10 de abril de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Los Hawks no ganaban el cetro divisional desde 2021, cuando finalmente avanzaron a las finales de la Conferencia Este. Han estado en el minitorneo de play-in las últimas cuatro temporadas.

James Harden anotó 20 puntos por los Cavs, que ya tienen asegurado el cuarto sitio en el Este. Jaylon Tyson regresó tras una ausencia de 10 partidos para ser titular y aportó 15 puntos.

Dyson Daniels sumó 13 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes por los Hawks, el segundo triple-doble en su carrera. Nickeil Alexander-Walker anotó 18 unidades y Jalen Johnson agregó 18 puntos y nueve rebotes antes de quedarse fuera los últimos 10 minutos del partido.

Los Cavs acertaron el 26% de sus intentos desde la línea de 3 puntos.

Los Hawks han ganado 14 de sus últimos 15 partidos en casa de cara a los playoffs.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Global Air deberá pagar 1.5 millones de dólares por cada familia tras tragedia aérea en Cuba

Global Air deberá pagar 1.5 millones de dólares por cada familia tras tragedia aérea en Cuba

Kamala Harris, exvicepresidenta y candidata presidencial en 2024, llega a la Convención de la National Action Network (NAN) en Nueva York, el viernes 10 de abril de 2026. (AP Foto/Angelina Katsanis)

“Lo estoy pensando”, dice Kamala Harris sobre candidatura presidencial en 2028

Díaz-Canel rechaza demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones en histórica entrevista a NBC

Díaz-Canel rechaza demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones en histórica entrevista a NBC

Un cartón de huevos en un supermercado en Windham, Maine el 27 de enero del 2025. (AP foto/Robert F. Bukaty)

Inflación sube a 3,3% en EEUU por crisis en Irán

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter