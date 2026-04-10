Hauser anota 24, Celtics encestan 29 triples y aplastan 144-118 a Pelicans

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Jaylen Brown (7), guardia de los Celtics de Boston, se dirige hacia la canasta ante la defensa de Micah Peavy (derecha), guardia de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el viernes 10 de abril de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa) AP

Jaylen Brown sumó 23 puntos en 29 minutos y se quedó fuera durante todo el cuarto periodo. Payton Pritchard terminó con 21 puntos y 10 asistencias para Boston, que aseguró el título de la División Atlántico.

Los 29 triples de los Celtics igualaron su total del 22 de octubre de 2024 contra los Knicks. Los Memphis Grizzlies (6 de abril contra Cleveland) y los Milwaukee Bucks (29 de diciembre de 2020 en Miami) también comparten el récord.

El pívot Neemias Queta también se sumó a la fiesta para Boston, al encestar el primer triple de su carrera, además de capturar 10 rebotes. Ocho jugadores distintos de los Celtics anotaron al menos dos.

Jeremiah Fears lideró a los Pelicans con 36 puntos. Derik Queen añadió 25 puntos y 11 rebotes. Nueva Orleans, que se perderá los playoffs por segundo año consecutivo, ha perdido nueve de sus últimos 10 partidos.

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FUENTE: AP