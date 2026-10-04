americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Harris en duda para el debut de temporada regular con Spurs tras lesión en pantorrilla

SAN ANTONIO (AP) — El ala-pívot de los Spurs de San Antonio, Tobias Harris, se perderá la pretemporada y su participación en el inicio de la temporada regular está en duda después de sufrir una distensión en la pantorrilla izquierda durante el campamento de entrenamiento.

ARCHIVO: El delantero de los Pistons de Detroit, Tobias Harris, avanza con el balón frente al Magic de Orlando durante la primera mitad del sexto juego de una serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, el 1 de mayo de 2026, en Orlando, Florida. (Foto AP/John Raoux, Archivo)
ARCHIVO: El delantero de los Pistons de Detroit, Tobias Harris, avanza con el balón frente al Magic de Orlando durante la primera mitad del sexto juego de una serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, el 1 de mayo de 2026, en Orlando, Florida. (Foto AP/John Raoux, Archivo) AP

Harris, quien firmó como agente libre el 6 de julio, no participó en el scrimmage anual interno Silver & Black del equipo el domingo.

El ala-pívot de 2,03 metros será reevaluado después del calendario de cinco partidos de pretemporada del equipo.

Funcionarios del equipo indicaron que la presencia de Harris está en duda para el partido inaugural de la temporada regular contra Oklahoma City el 20 de octubre, en una revancha de las Finales de la Conferencia Oeste de la temporada pasada.

Harris firmó un contrato de dos años con San Antonio tras pasar las últimas dos temporadas con Detroit. Promedió 13,3 puntos, 5,1 rebotes y 2,5 asistencias en 27,7 minutos la temporada pasada para ayudar a los Pistons a terminar en la cima de la clasificación de la Conferencia Este.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

REGIMEN CUBANO DESAFIA A TRUMP: dice que su sistema político no está en negociación

REGIMEN CUBANO DESAFIA A TRUMP: dice que su sistema político "no está en negociación"

TRAGEDIA EN PINAR DEL RÍO: dos muertos y una niña hospitalizada tras violento choque en La Palma

TRAGEDIA EN PINAR DEL RÍO: dos muertos y una niña hospitalizada tras violento choque en La Palma

DETIENEN EN LA HABANA A PRESUNTO TRAFICANTE CONOCIDO COMO ARDILLA: ocupan 131 dosis de químico

DETIENEN EN LA HABANA A PRESUNTO TRAFICANTE CONOCIDO COMO "ARDILLA": ocupan 131 dosis de "químico"

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter