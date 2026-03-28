americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Harris anota 18 y Pistons se afianzan en 1er puesto del Este al arrollar 109-87 a Minnesota

MINNEAPOLIS (AP) — Tobias Harris encabezó un ataque equilibrado con 18 puntos y los Pistons de Detroit se afianzaron el sábado como líderes de la Conferencia Este, al arrollar 109-87 a unos Timberwolves de Minnesota diezmados por las lesiones.

Daniss Jenkins, de los Pistons de Detroit, salta a la cesta frente al francés Rudy Gobert, de los Timberwolves de Minnesota, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Bruce Kluckhohn)
Daniss Jenkins, de los Pistons de Detroit, salta a la cesta frente al francés Rudy Gobert, de los Timberwolves de Minnesota, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Bruce Kluckhohn) AP

Jalen Duren aportó 10 puntos y 13 rebotes a la causa de los Pistons, que han ganado nueve de sus últimos 11 partidos. Comenzaron el día con una ventaja de cuatro juegos sobre Boston en la carrera por el primer puesto del Este.

Otros cinco jugadores de los Pistons anotaron al menos 10 puntos, liderados por Daniss Jenkins y Ronald Holland II con 13 cada uno.

Anthony Edwards, de Minnesota (inflamación en la rodilla derecha), se perdió su sexto partido consecutivo. Los Timberwolves también jugaron sin el ala-pívot titular Jaden McDaniels (dolor en la rodilla derecha) y sin el escolta Ayo Dosunmu (dolor en la pantorrilla derecha).

El base de los Pistons Cade Cunningham (neumotórax) también se perdió su sexto partido consecutivo.

Donte DiVincenzo encestó cinco triples y lideró a Minnesota con 22 puntos. Rudy Gobert sumó 14 puntos y 12 rebotes por los Timberwolves, que tuvieron su peor porcentaje de la temporada en tiros de campo con 32% (27 de 85) y acertaron 21% (9 de 43) desde más allá del arco.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Destacados del día

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

Cubana en Italia pide una AKM para defender al régimen ante Díaz-Canel, desatando polémica en plena crisis en Cuba.

Cubana en Italia pide una AKM para defender al régimen ante Díaz-Canel, desatando polémica en plena crisis en Cuba.

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: "EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter