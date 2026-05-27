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Harper, Realmuto y Turner conectan vuelacercas en triunfo de Filis, 4-3 sobre Padres

SAN DIEGO (AP) — Bryce Harper, J.T. Realmuto y Trea Turner conectaron sendos vuelacercas y los Filis de Filadelfia superaron el martes 4-3 a los Padres de San Diego.

Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, festeja con sus compañeros tras el triunfo sobre los Padres de San Diego, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Gregory Bull)
Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, festeja con sus compañeros tras el triunfo sobre los Padres de San Diego, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Gregory Bull) AP

Harper pegó un jonrón solitario en la primera entrada, al noveno lanzamiento del juego, hacia el jardín derecho. Realmuto conectó el suyo hacia el jardín izquierdo en la segunda, y Turner añadió otro cuadrangular solitario en la tercera.

Además, Harper anotó gracias a un sencillo impulsor de Alec Bohm en la tercera.

Aaron Nola (3-4) ponchó a cinco, permitió tres hits y dos carreras limpias en seis entradas por los Filis. El dominicano Jhoan Duran consiguió su 11mo salvamento de la campaña con dos ponches en la novena entrada.

Gavin Sheets conectó un sencillo en la cuarta entrada para el primer hit del juego de los Padres. El dominicano Manny Machado pegó un jonrón de dos carreras hacia el jardín izquierdo en el siguiente turno al bate. Su compatriota Ramón Laureano conectó un cuadrangular solitario en la octava entrada para dejar la diferencia en una carrera.

El abridor dominicano Randy Vásquez (5-3) lanzó 5 2/3 entradas por los Padres. Permitió ocho hits y tres carreras limpias, ponchó a dos y otorgó una base por bolas.

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