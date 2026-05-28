Happ vuelve a batear jonrón y Cachorros vencen 7-2 a Piratas para que Skenes hile 3 derrotas

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Ian Happ (8) festeja con Pete Crow-Armstrong tras conectar un jonrón de dos carreras ante los Piratas de Pittsburgh, el jueves 28 de mayo de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

La victoria llegó una noche después de que los Cachorros pusieron fin a una racha de 10 derrotas seguidas. Happ conectó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la séptima entrada de ese juego.

Happ sumó tres imparables el jueves, incluido un jonrón de dos carreras en la octava entrada que amplió la ventaja de los Cachorros a 5-2. Se ha embasado en 41 juegos en la ciudad donde creció.

Seiya Suzuki totalizó dos hits y dos carreras impulsadas por Chicago.

Skenes (6-5) perdió su tercera apertura consecutiva pese a ponchar a 10 en 5 1/3 entradas. El ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional de 2025 retiró por la vía del ponche a seis bateadores seguidos desde la primera hasta la tercera entrada.

Colin Rea (5-3) ganó por primera vez en cinco aperturas, al permitir dos carreras en 5 1/3 entradas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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