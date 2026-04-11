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Hallan a un niño de 9 años encerrado en una camioneta desde 2024, desnutrido y sin poder caminar

PARÍS (AP) — Un niño de nueve años fue rescatado esta semana tras vivir encerrado en la camioneta de su padre en el este de Francia desde 2024, según el fiscal de la zona. El menor ha sido hospitalizado y su padre está detenido.

La policía fue alertada el lunes por un vecino acerca de “ruidos de un niño” procedentes de una furgoneta en el pueblo de Hagenbach, cerca de las fronteras con Suiza y Alemania, según un comunicado del fiscal Nicolas Heitz difundido el sábado.

Tras forzar la apertura del vehículo, las autoridades encontraron a un niño “tendido en posición fetal, desnudo, cubierto con una manta encima de un montón de basura y cerca de excrementos”, explicó la nota. El menor estaba claramente desnutrido y no podía caminar por haber permanecido sentado durante mucho tiempo, añadió.

El padre contó a los investigadores que metió a su hijo en el vehículo en noviembre de 2024 “para protegerlo”, porque su pareja quería enviarlo a un hospital psiquiátrico, señaló el fiscal. El menor tenía siete años en ese momento.

De acuerdo con el fiscal, no existe historial médico que acredite que el niño tuviera problemas psiquiátricos antes de desaparecer y el menor tenía buenas calificaciones en la escuela.

El niño contó a los investigadores que tenía “grandes problemas” con la pareja de su padre y que pensaba que su padre “no tenía otra opción” que encerrarlo, apuntó el fiscal. Afirmó que no se duchaba desde 2024.

Al padre se le imputaron cargos preliminares por secuestro y otros delitos, y está detenido. La pareja del hombre dijo que no sabía que el niño estaba en el vehículo, indicó el fiscal. A la mujer se la acusó de forma preliminar de omisión del deber de socorro a un menor en peligro, entre otros cargos, y quedó en libertad bajo supervisión judicial.

La hermana del niño, de 12 años, y la hija de 10 años de la pareja del padre quedaron bajo la supervisión de los servicios sociales.

La fiscalía investiga si otras personas sabían que el niño estaba encerrado. Amigos y familiares dijeron a los investigadores que creían que el menor estaba en una institución psiquiátrica. A sus maestros se les dijo que se había trasladado a otra escuela, según la fiscalía.

Las autoridades no identificaron a la víctima ni a sus familiares.

Residentes del pueblo contactados por The Associated Press mostraron su conmoción el sábado por lo ocurrido y dijeron que desconocían el paradero del menor, pero no quisieron dar detalles.

El fiscal declinó hacer más comentarios a la AP mientras la investigación continúa abierta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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