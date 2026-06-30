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Hallan a un bebé muerto en un baño portátil en un festival de música en Michigan

ROTHBURY, Michigan, EE.UU (AP) — El cuerpo de un bebé fue hallado dentro de un baño portátil en un festival de música en una zona rural de Michigan durante el fin de semana, lo que llevó a la policía a pedir ayuda al público.

ARCHIVO - La zona de acampada de admisión general durante el primer día del festival de música Electric Forest en el Double JJ Resort de Rothbury, Michigan, el 19 de junio de 2025. (Joel Bissell/MLive.com/Kalamazoo Gazette via AP, archivo)
ARCHIVO - La zona de acampada de admisión general durante el primer día del festival de música Electric Forest en el Double JJ Resort de Rothbury, Michigan, el 19 de junio de 2025. (Joel Bissell/MLive.com/Kalamazoo Gazette via AP, archivo) AP

La Policía Estatal de Michigan informó que el bebé tenía menos de un mes de nacido, y que sus restos fueron descubiertos por un empleado de una empresa de sanitarios durante tareas de mantenimiento rutinarias la mañana del domingo, el último día del festival Electric Forest.

Las autoridades no han dicho cómo murió el bebé, si era niño o niña, ni si se ha identificado a un padre, tutor o alguna persona vinculada al bebé.

El teniente de la Policía Estatal de Michigan Pat Agema señaló que se completó una autopsia el lunes y que la policía proporcionará actualizaciones una vez que los investigadores revisen esos resultados. Hasta ahora, la muerte no ha sido clasificada como homicidio, indicó Agema el martes.

El festival comenzó el jueves y, por lo general, atrae a decenas de miles de personas aficionadas a la música electrónica y las bandas de jam. La mayoría de los asistentes acampa en el Double JJ Resort, de 2.000 acres (809 hectáreas), cerca de las orillas del lago Michigan. La policía indicó que el cuerpo fue encontrado en el área de campamento del festival y busca a posibles testigos o a personas con información relevante.

Los organizadores del festival compartieron el lunes la publicación de la policía estatal sobre la muerte y afirmaron: “Nos causa mucho dolor tener que compartir con ustedes esta difícil noticia”. Los organizadores se sumaron al llamado de la policía para cooperar con la investigación e instaron a los asistentes del festival a “ayudar de cualquier manera”.

Los organizadores no respondieron de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios el martes.

FUENTE: AP

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