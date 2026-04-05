americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hallan muerta a una ballena gris que nadó 32 kilómetros río arriba en el estado de Washington

Una ballena gris juvenil que asombró a residentes del estado de Washington después de nadar 32 kilómetros (20 millas) río arriba por un pequeño río fue hallada muerta, ante lo cual un funcionario investigador dijo sospechar que el hambre pudo haberla llevado al río a medida que disminuye la población de la especie.

Esta fotografía, proporcionada por el grupo de investigación Cascadia Research Collective, muestra una ballena gris nadando en el río Willapa, el miércoles 1 de abril de 2026, cerca de la bahía de Willapa, estado de Washington. (Cascadia Research Collective vía AP)
Esta fotografía, proporcionada por el grupo de investigación Cascadia Research Collective, muestra una ballena gris nadando en el río Willapa, el miércoles 1 de abril de 2026, cerca de la bahía de Willapa, estado de Washington. (Cascadia Research Collective vía AP) AP

La ballena fue descubierta el sábado cerca de Raymond, Washington, en el río Willapa, que desemboca en el océano, en la bahía de Willapa. Actualmente hay varias ballenas grises en la bahía durante su migración primaveral de 8.000 kilómetros (5.000 millas), desde las zonas de parto en Baja California, México, hacia el norte, hasta las zonas de alimentación en Alaska.

El principal problema al que se ha enfrentado la población de ballenas grises en la parte oriental del océano Pacífico desde 2019 es la menor disponibilidad de alimento en los mares de Bering y Chukchi, al norte, frente a la costa de Alaska, declaró a The Associated Press el domingo John Calambokidis, biólogo investigador del Cascadia Research Collective, un organismo de investigación sin fines de lucro.

“Las ballenas grises enfrentan una grave crisis, y el origen de la misma parece ser la depredación de sus presas en el Ártico”, explicó Calambokidis.

El Servicio Nacional de Pesca Marítima (NOAA Fisheries, en inglés), que depende de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), declaró la existencia de un evento inusual de mortalidad para las ballenas grises orientales —es decir, las del Pacífico oriental— desde finales de 2018 hasta finales de 2023. En ese periodo se registraron 690 varamientos de ballenas grises, desde Alaska hasta México.

Los investigadores de NOAA Fisheries concluyeron que la causa preliminar fueron “cambios en sitios específicos del ecosistema en las áreas de alimentación subárticas y árticas de las ballenas, que provocaron cambios en la alimentación, desnutrición, disminución de las tasas de natalidad y aumento de la mortalidad”.

Las autoridades creían que la población se estaba recuperando, pero el conteo más reciente, de 2025, más bien mostró una disminución continua. La agencia federal estimó que había unas 13.000 ballenas grises, el conteo más bajo desde la década de 1970.

“Muchas de estas ballenas grises se ven muy demacradas, muy delgadas”, observó Calambokidis.

Su migración hacia el norte suele ser el periodo más difícil para ellas, el tramo más largo que pasan sin comer, lo que las obliga a agotar sus reservas nutricionales.

“Cuando eso ocurre, a menudo se ve a las ballenas grises en una búsqueda más desesperada de nuevas áreas para alimentarse”, explicó Calambokidis. Y añadió: “Ese es el contexto más probable para esta ballena”.

Los investigadores intentarán examinar a la ballena muerta, posiblemente incluso el lunes.

Ingresó el miércoles en el brazo norte del río Willapa, a través de una bahía situada a unos 298 kilómetros (185 millas) al suroeste de Seattle. Algunos residentes se reunieron en puentes a lo largo del río sólo para ver fugazmente al enorme mamífero, e inundaron las redes sociales con fotos y videos en los que se le ve expulsando aire por su espiráculo.

Aunque la ballena gris parecía delgada, se comportaba con normalidad y no parecía tener lesiones, indicó Cascadia Research Collective en una publicación en Facebook.

La organización le estaba dando a la ballena tiempo y espacio para que saliera del río por sí sola, pero cuando los investigadores intentaron localizarla el viernes, el animal había avanzado más río arriba, a aguas intransitables para embarcaciones, expresó Calambokidis.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter